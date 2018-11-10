"Опоблок" скликає політраду для оцінки союзу Бойка і Льовочкіна з партією Медведчука

Партія "Опозиційний блок" 12 листопада проведе засідання політради для оцінки союзу Юрія Бойка і Сергія Льовочкіна з партією Віктора Медведчука "За життя".

Про це в коментарі LB.ua повідомив народний депутат фракції "Опозиційний блок" Вадим Новинський.

Підписання якоїсь угоди зі створення "Опозиційної платформи" в стінах Верховної Ради – це приватна ініціатива Юрія Бойка і Сергія Льовочкіна. Уже в понеділок ми ініціювали скликання політради партії "Опозиційний блок", щоб обговорити ситуацію, що склалася,

– заявив він.

Новинський також підкреслив, що "Опоблок" вимагатиме проведення з'їзду партії.

"З тією метою, щоб рядові члени партії могли оцінити ситуацію і прийняти рішення з цього приводу", – додав він.

Нардеп зазначив, що поки що складно говорити про можливі рішення з'їзду і чи буде підніматися питання про виключення з партії Бойка і Льовочкіна.

"Мабуть, пан Бойко і пан Льовочкін вирішили вступити в партію "За життя", раз у них є такі ініціативи. Наша партія завжди виступала за те, щоб у нас був єдиний кандидат в президенти від прогресивних опозиційних сил, який здатен скласти реальну конкуренцію діючій владі, а не бути на підтанцьовці у Петра Порошенка", – упевнений він.

Нагадаємо, 9 листопада група депутатів "Опозиційного блоку" (так зване "крило Бойка-Льовочкіна") вирішила укласти союз з партією "За життя", фактичним лідером якої є проросійський політик Віктор Медведчук.