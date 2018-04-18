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"Опоблок" відмовився підтримувати звернення про створення єдиної УПЦ

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Звернення про створення єдиної УПЦ
Звернення про створення єдиної УПЦ / 24 Канал

Верховній Раді пропонують підтримати звернення Президента до вселенського патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної церкви в Україні.

Цей проект зареєстрували спікер Андрій Парубій, його заступники Ірина Геращенко та Оксана Сироїд, Юлія Тимошенко ("Батьківщина"), Артур Герасимов та Ірина Луценко (БПП), Максим Бурбак і Андрій Тетерук ("народний фронт"), Олег Ляшко ("Радикальна партія") й Олег Березюк ("Самопоміч").

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Постанову одразу спрямовали на розгляд комітету. У звернеенні Петро Порошенко просить патріарха Варфоломія надати Томос про автокефалію Православній церкві в Україні.

А парламенту пропонують підтримати це звернення. Серед ініціаторів немає лише представників фракції "Опозиційний блок", а також депутатських груп "Воля народу" та партії "Відродження".

Нагадаємо, 17 квітня Президент України Петро Порошенко заявив, що зараз Україна, як ніколи, близька до створення єдиної помісної Православної церкви та звернувся до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання автокефалії Українській Церкві.

Що таке Томос? це указ, декрет, окружне послання предстоятеля помісної православної церкви у деяких важливих питаннях церковного устрою. Шляхом надання томосу деякій частині "материнської" (кіріархальної) церкви офіційно проголошується автономія в управлінні або автокефалія.

Теги: Новини України Новини політики релігія Опозиційний блок УПЦ МП УПЦ КП Верховна Рада Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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