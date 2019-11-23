"Опоблоківець" Гіганов засвітився на Кремль ТБ: в Одесі активісти яскраво відреагували – відео

Депутат Одеської міськради від "Опозиційного блоку" Богдан Гіганов взяв участь у пропагандистському шоу "60 хвилин" на кремлівському телеканалі. Ведуть цю передачу українофоби та так звані журналісти Ольга Скабеєва, а також її чоловік Євгеній Попов.

Ефір з участю українського політика відбувся 22 листопада. Темою передачі традиційно стали Україна та США. Спочатку гості, як і зазвичай, закривали один одному роти, а потім слово дали Богдану Гіганову. Український політик, зі свого боку, заявив, що в 2014 році європартнери "розвели Україну та привели її до того стану, в якому вона перебуває сьогодні".

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Україна до 2013 року та нинішня – абсолютно різні держави, у нас зараз – абсолютно злиденні люди, і сьогодні за американські долари приймають непопулярні закони. Сьогодні на нашій землі дві наддержави вирішують свої питання, а у нас скоро і землі не залишиться, тому що її продадуть,

– наголосив під час пропагандистського ефірі "опоблоківець".

Депутат Одеської міськради Гіганов узяв участь у пропагандистському шоу "60 хвилин"

Також він заявив, що посилення української армії відбувається "ціною втрати територій". Щоправда, у цей момент його перепинила Скабеєва. Пропагандистка почала робити закиди у бік української армії. Зокрема, вона використала відоме вкидання про один танк, який виробила Україна мало не за всі роки Незалежності. Спіч Скабеєвої супроводжувався реготом у залі.

Також у передачі згадали про барельєфи радянському маршалу Жукову, і про ті події, які були після: руйнуванні пам'ятної дошки Ігорю Іванову (на думку пропагандистів, Іванов став першою жертвою масових зіткнень у травні 2014-го – 24 каналу) та спалення квітів і портретів на Куликовому полі. Учасники передачі зійшлися на думці, що одеських патріотів потрібно судити.

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Пропагандистська передача "60 хвилин" за участю одеського "опоблоківця" Гіганова: дивіться відео

На передачу "60 хвилин" за участю Гіганова вже відреагували одеські активісти. Так, вони принесли під його офіс траурний вінок. Також будівлю розмалювали різними написами, серед яких можна побачити – "Штаб сепаратистів", "Росія – ворог", "Геть з України".



Активісти розписали офіс Гіганова після його виступу на Кремль ТБ

Цікаво, що відбувалося це на очах у самого Гіганова.

До слова, на критику щодо його участі в шоу пропагандистів політик відреагував неоднозначно та з використанням ненормативної лексики.

Досить вчити мене жити! Ідіть в ж**у!!! Заї**ли! Ми живемо у правій державі. Відвідування ЗМІ інших країн закони України не забороняють. Антиукраїнські висловлювання з мого боку не лунали, тому я – до мозку кісток проукраїнський! Але на відміну від Вас, горлопанів, я бачу Україну мирною та процвітаючою! Пам'ятаю та поважає свою історію! І таких, як я, – мільйони. Якщо правоохоронці мають бажання зі мною поспілкуватися на цю тему, є завжди відкритим,

– зазначив Гіганов.

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Раніше Гіганов опублікував допис, в якому розповідав, що через демонтаж Жукову буде змушеним "прийняти пропозицію" та прокоментувати цю ситуацію у "ЗМІ інших країн". Також він обзивав активістів, які розмальовували барельєфи радянському воєначальнику.

Нещодавно у ефірі пропагандистського телеканалу виступав і нардеп від "Слуги народу" Євген Шевченко. Як пояснив він, це необхідно було зробити, аби "донести громадянам Росії пряму позицію українського народу щодо створення та виконання всіх умов для забезпечення миру на окупованих територіях". Під час свого виступу "слуга народу" прокоментував критику частиною українців формули Штайнмаєра. За його словами, цю ситуацію "вкинули в суспільство радикально налаштовані націоналісти, політика яких полягає у ворожнечі, у війні". Але такі заяви Шевченка у пропагандистському ефірі викликали неабияке обурення в українському суспільстві.