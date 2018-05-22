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ОЛЕГ СЕНЦОВ СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

"Опоблоківець" відзначився провокативним дописом з банддерівцями та Геббельсом

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Вадим Шкаровський
Вадим Шкаровський / Прес-служба "Опозиційного блоку"

Голова фракції "Опозиційний блок" у Одеській обласній раді Вадим Шкаровський на своїй сторінці у Facebook опублікував цитату про звірства бандерівців, яка нібито належить головному пропагандисту нацистської Німеччини Паулю Йозефу Геббельсу.

Зауважимо, що вищезазначену цитату політик перепостив зі спільноти "Світові події. Всесвітня історія", яке має очевидну антиукраїнську та антизахідну спрямованість.

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Так, відповідно до слів нібито Геббельса, які розмістив Шкаровський, "бандерівці – це божевільні маніяки", або, іншими словами, озвіріла худоба".

Крім того, у цитаті мовиться, що вони є потрібними Третьому Рейху для того, щоб "знищувати непокірних слов'ян", однак згодом їх самих треба знищити.

Геббельс, нацизм, бандерівці, Опоблок, Шкаровський, історія, скандал

Чи справді ця цитата належить Геббельсу, невідомо.

Нагадаємо, на початку січня Вадим Шкаровський також потрапив у скандал, пов'язаний з його дописом у Facebook – тоді він наводив дані про те, що керують Україною зовсім не українці, а євреї. До слова, ця статистика також була перепостом публікації іншої людини.

Теги: Скандал Степан Бандера Історія Опозиційний блок Новини Одеси Новини політики Новини України
Джерело: 24 Канал
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