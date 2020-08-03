ЦВК Білорусі зняла з президентських виборів кандидата Цепкала. Згодом екскандидат виїхав до Росії та вивіз із собою дітей. Він заявив, що його хотіли затримати, а дружину – позбавити батьківських прав. Напередодні він прибув до Києва. Детальніше про його втечу – читайте далі.

Цепкало пояснив, що Росія – єдина країна, з якою Білорусь немає кордонів. Відповідно, немає і прикордонного контролю. Про це він розповів в ексклюзивному коментарі 24 каналу.

До теми Уряд Білорусі не приховує, що вибори сфальсифікують, – опонент Лукашенка Цепкало

Він запевнив: саме тому маршрут, який пролягав через Росію, був цілком логічним. Дружина разом з політиком поїхала до Смоленська (російське місто неподалік кордону з Білоруссю), потім вона повернулася назад, а Цепкало з дітьми вирушили в Підмосков'я.

Довідка. Дружина Цепкала – Вероніка – залишилася в Білорусі. Вона разом із єдиною опозиційною до Лукашенка кандидаткою у президенти Світланою Тихановською проводить передвиборчу кампанію.

Про переслідування опонентів Лукашенка

Цепкало підкреслив, що кримінальні справи в Білорусі фабрикуються дуже просто. Зокрема, згадав приклад блогера Сергія Тихановського, який мав намір балотуватися в президенти.

За 2 дні до старту передвиборчої кампанії, Тихановського затримала міліція. У відповідь на арешт чоловіка балотуватися вирішила його дружина Світлана.

Міліціонер просто впав до його ніг, за це проти нього порушили кримінальну справу – через застосування сили до правоохоронців. Хоча він навіть не торкався до нього, це видно на всіх відео,

– зауважив Цепкало.

Й підкреслив, що насправді політичному керівництву Білорусі не потрібні жодні докази. "Ми розуміємо: якщо ви перебуваєте навіть в Росії, вона вимагатиме документальні докази, коли ухвалюватиме рішення щодо видачі тої чи іншої людини", – зазначив він.

Екскандидат у президенти Білорусі наголосив, що ця справа – політична фабрикація та переслідування. Цепкало переконаний, що він мав би бути третім у списку найпопулярніших політиків після Тихановського та Бабарико, яких Лукашенко вирішив не допускати до виборів.

Раніше ЦВК відмовила Віктору Бабарико в реєстрації кандидатом у президенти через "незадекларовану власність в офшорах". 18 червня політика та його сина Едуарда затримали. Вони досі перебувають в СІЗО.

Що відомо про Валерія Цепкала: основне

Він – ексглава Білоруського парку високих технологій. Є кандидатом юридичних наук в галузі міжнародного права. Має ранг надзвичайного і повноважного посла. З 24 лютого 1997 по 2 квітня 2002 року обіймав посаду посла Республіки Білорусь в США і Мексиці.

Коли Цепкало заявив про свій намір балотуватися на виборах президента Білорусі, то експерти вважали його найсерйознішим реальним суперником Лукашенка.

Втім, Валерію Цепкалу відмовили в реєстрації кандидатом у президенти Білорусі, нарахувавши менше ніж 100 тисяч достовірних підписів за нього.

Повне інтерв'ю з Валерієм Цепкалом: дивіться відео 24 каналу