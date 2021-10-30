ОПОРА заявила про ризик зриву виборів у Харкові через червону зону: у Раді спростували
Джерело:ZN.UA
Нового мера у Харкові обиратимуть вже 31 жовтня. Водночас у громадській мережі ОПОРА заявили про ризик зриву проміжних виборів у місті.
Все через слова глави комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайла Радуцького про те, що на виборчі дільниці не пускатимуть без сертифікатів про вакцинацію або тестів на COVID-19. Про це розповіла голова правління громадської мережі Ольга Айвазовська.
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"Станом на зараз така ініціатива призведе до зриву виборчого процесу та явки нижче 5%, особливо зважаючи на факт, що вибори відбуваються переважно у сільській місцевості, а не у великих містах, окрім Харкова", – сказала Ольга Айвазовська.
В ОПОРІ вимагають пояснень
Водночас вона вимагала від очільника комітету Верховної Ради роз'яснення: чому відповідне повідомлення озвучили за день до голосування, а не завчасно.
Також в ОПОРІ вимагали пояснити, на основі якого нормативного документа регламентуватимуть конституційне обмеження. Практика відмінна від місцевих виборів матиме ознаки свідомих дій на зрив виборчого процесу та подвійних стандартів.
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За інформацією видання, Ольга Айвазовська вимагала від Михайла Радуцького пояснень щодо того, хто відповідальний за перевірку сертифікатів, особливо, якщо їх переважно немає у членів виборчих комісій.
Радуцький прокоментував свої слова
Згодом Михайло Радуцький взяв свої слова щодо обмежень через COVID-19 назад. В коментарі ОПОРІ глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації заявив, що насправді мовилося не про виборчі дільниці, а про громадські місця.
Я мав на увазі громадські місця, що є постанова уряду щодо карантинних обмежень. Що стосується виборів, то Виборчий кодекс вищий за всі постанови уряду,
– сказав Радуцький.
"Я сказав це про громадські місця, я коментував постанову уряду №1236, але Виборчий кодекс вищий за постанову уряду. Вибори ніхто зривати не буде, вимагатимуть тільки маску і соціальну дистанцію", – зазначив Радуцький.
Вибори у Харкові: що треба знати
- 25 жовтня 2020 року на місцевих виборах втретє обрали мером Харкова Геннадія Кернеса. Проте вже перше засідання нового скликання міськради 9 грудня відбулося без мера.
- Вже 17 грудня 2020 року стало відомо, що Геннадій Кернес помер у німецькій клініці від ускладнень після COVID-19.
- Лише 24 лютого повноваження Кернеса як мера міста офіційно припинили.
- Наприкінці березня 2021 року Верховна Рада схвалила законопроєкт щодо виборів мера Харкова. Водночас затвердили дату, коли відбудеться голосування.
- Нового очільника Харкові у місті обиратимуть 31 жовтня. З 00:00 30 жовтня стартував день тиші – будь-яка агітація опинилася під забороною.
- Законодавство дозволяє проведення виборів у червоній зоні карантину. Проте чиновники Департаменту охорони здоров'я міськради Харкова акцентували на тому, що стежитимуть за виконанням усіх протиепідемічних заходів.