Опозиція Венесуели попросила посилити міжнародний тиск на Мадуро з метою його усунення від влади

Представник венесуельської опозиції Карлос Веккіо на прес-конференції у Вашингтоні закликав міжнародне співтовариство збільшити тиск на уряд Венесуели Ніколаса Мадуро, щоб домогтися його відходу, і забезпечити умови для роботи перехідного уряду.

Про це повідомило видання USA Today.

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За його словами, на порядку денному політичних опонентів чинного уряду Венесуели стоять три пріоритетних пункти.

Це припинення узурпації влади Ніколасом Мадуро, просування до демократії шляхом створення перехідного уряду, який може зменшити страждання нашого народу і полегшення гуманітарної кризи, і заклик до проведення вільних і прозорих виборів якомога швидше, поки триває відновлення конституційного порядку,

– заявив представник опозиції Венесуели.

Веккіо також додав, що для кожного з цих етапів міжнародна підтримка має величезне значення.

"Потрібно відкинути сумніви і збільшити міжнародний тиск, щоб домогтися першого пункту нашої програми: припинення узурпації влади", – сказав він.

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