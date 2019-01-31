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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Опозиція Венесуели попросила посилити міжнародний тиск на Мадуро з метою його усунення від влади

      16 Читать новость на русском
      Карлос Веккіо
      Карлос Веккіо / fresnobee

      Представник венесуельської опозиції Карлос Веккіо на прес-конференції у Вашингтоні закликав міжнародне співтовариство збільшити тиск на уряд Венесуели Ніколаса Мадуро, щоб домогтися його відходу, і забезпечити умови для роботи перехідного уряду.

      Про це повідомило видання USA Today.

      Тим часом представники парламенту Венесуели запідозрили спробу вивезти запаси золота в Росію

      За його словами, на порядку денному політичних опонентів чинного уряду Венесуели стоять три пріоритетних пункти.

      Це припинення узурпації влади Ніколасом Мадуро, просування до демократії шляхом створення перехідного уряду, який може зменшити страждання нашого народу і полегшення гуманітарної кризи, і заклик до проведення вільних і прозорих виборів якомога швидше, поки триває відновлення конституційного порядку,
      – заявив представник опозиції Венесуели.

      Веккіо також додав, що для кожного з цих етапів міжнародна підтримка має величезне значення.

      "Потрібно відкинути сумніви і збільшити міжнародний тиск, щоб домогтися першого пункту нашої програми: припинення узурпації влади", – сказав він.

      Що відбувається у Венесуелі:

      Теги: Новини політики Венесуела
      Джерело: 24 Канал
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