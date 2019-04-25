14:51
25 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      МОВНЕ ПИТАННЯ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ТАРИФИ НА ГАЗ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: У Росії друкують монети із Зеленським. Пригоди Кім Чен Ина в Росії
      Вєсті Кремля
      21:41, 24 квітня
      Вєсті.UA: Нові "перемоги" Зеленського. Політичне майбутнє Порошенка
      Вєсті.UA
      20:45, 24 квітня
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, 19 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дипломатія – від застою до незалежності
      Згадати все
      22:35, 24 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      МОВНЕ ПИТАННЯ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ТАРИФИ НА ГАЗ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      "Опозиційний блок" заблокував підписання закону про українську мову

      2972 Читать новость на русском
      Вілкул
      Вілкул / Фото з відкритих джерел

      Депутати із фракції "Опозиційного блоку" заблокували підписання прийнятого вранці 25 квітня закону про українську мову. Нардепи вже зареєстрували два проекти постанови про скасування цього закону.

      Верховна Рада України проголосувала за законопроект "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Його підтримали 278 народних депутатів, натомість 38 депутатів проголосували проти, серед них "Опозиційний блок" та партія "Відродження".

      Читайте також: Закон про державну мову: хто та де муситиме говорити українською

      Депутат Опоблоку Олександр Вілкул написав на своїй сторінці в Facebook, що "провокаційний мовний закон порушує Конституцію і суперечить європейським нормам права".

      Я вважаю, що цей закон антиконституційний. Він порушує як мінімум дві статті Конституції. Ми зараз заблокували його підписання своїм проектом постанови. Таким чином, ні спікер парламенту Парубій, ні президент Порошенко не можуть підписати цей закон. Відповідно, цей закон не може вступити в силу,
      – вважає Вілкул.

      До того ж, він наголосив, що "Опозиційний блок" збирається звернутися до Конституційного суду.

      Що змінює цей закон?Мовну політику та умови її реалізації. Українською говоритимуть у публічному просторі, державному та комунальних секторах, у сфері обслуговування, у підписах та маркуванні товарів та послуг. Це, зокрема, стосується і медичної допомоги, і обслуговування в транспорті, і у публічних закладах. Комп’ютерні програми повинні будуть мати інтерфейс державною мовою та/або англійською мовою або мовами Євросоюзу. У театральних виставах та при дубляжі кінофільмів, на телебаченні, інтернеті та друкованих ЗМІ також використовуватимуть українську.

      Що передбачає закон про мову –інфографіка
      Що передбачає закон про мову – інфографіка

      blog_ava
      Рада проголосувала за закон про державну мову в Україні
      сьогодні
      62495
      Теги: Законодавство мовне питання Верховна Рада Новини України Новини політики Опозиційний блок Олександр Вілкул
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Закон про українську мову: що пишуть про нього користувачі соцмереж
      сьогодні , 13:26 Закон про українську мову: що пишуть про нього користувачі соцмереж
      1062
      Спочатку було слово: топ-10 цитат відомих українських письменників про мову
      сьогодні , 12:30 Спочатку було слово: топ-10 цитат відомих українських письменників про мову
      Олена Булан 2509
      На жаль чи нажаль: як добре ви знаєте українську мову?
      сьогодні , 12:20 На жаль чи нажаль: як добре ви знаєте українську мову?
      1 93001
      Історичне рішення: як на закон про українську мову зреагували політики та відомі українці
      сьогодні , 12:13 Історичне рішення: як на закон про українську мову зреагували політики та відомі українці
      3718
      Чем рискует Лукашенко в игре с Россией?
      сьогодні , 12:02 Чем рискует Лукашенко в игре с Россией?
      Злой Одессит 1627
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук