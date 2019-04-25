Депутати із фракції "Опозиційного блоку" заблокували підписання прийнятого вранці 25 квітня закону про українську мову. Нардепи вже зареєстрували два проекти постанови про скасування цього закону.

Верховна Рада України проголосувала за законопроект "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Його підтримали 278 народних депутатів, натомість 38 депутатів проголосували проти, серед них "Опозиційний блок" та партія "Відродження".

Читайте також: Закон про державну мову: хто та де муситиме говорити українською

Депутат Опоблоку Олександр Вілкул написав на своїй сторінці в Facebook, що "провокаційний мовний закон порушує Конституцію і суперечить європейським нормам права".

Я вважаю, що цей закон антиконституційний. Він порушує як мінімум дві статті Конституції. Ми зараз заблокували його підписання своїм проектом постанови. Таким чином, ні спікер парламенту Парубій, ні президент Порошенко не можуть підписати цей закон. Відповідно, цей закон не може вступити в силу,

– вважає Вілкул.

До того ж, він наголосив, що "Опозиційний блок" збирається звернутися до Конституційного суду.

Що змінює цей закон?Мовну політику та умови її реалізації. Українською говоритимуть у публічному просторі, державному та комунальних секторах, у сфері обслуговування, у підписах та маркуванні товарів та послуг. Це, зокрема, стосується і медичної допомоги, і обслуговування в транспорті, і у публічних закладах. Комп’ютерні програми повинні будуть мати інтерфейс державною мовою та/або англійською мовою або мовами Євросоюзу. У театральних виставах та при дубляжі кінофільмів, на телебаченні, інтернеті та друкованих ЗМІ також використовуватимуть українську.



Що передбачає закон про мову – інфографіка