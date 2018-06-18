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OPPO Find X показали на відео: чим здивує новинка

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Тизер OPPO Find X
Тизер OPPO Find X / phoneworld

За кілька днів до офіційної презентації OPPO Find X в мережі з’явився рекламний ролик цього флагманського смартфону. Судячи з відео, новий пристрій отримає ще тонші рамки, ніж у Vivo Nex, який на даний момент має найбільше співвідношення площі екрану до корпусу.

Про це повідомляє SlashLeaks.

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У ролику тривалістю всього кілька секунд все ж можна розглянути дизайн новинки. Практично всю передню панель займає великий витягнутий екран із закругленими кутами. Лише знизу можна помітити вузьку рамку. Зворотний бік демонструють всього долі секунди, і там звертають на себе увагу подвійна камера і незвичайне оформлення задньої кришки.

Очікується, що Find X отримає топові технічні характеристики, в тому числі процесор Snapdragon 845, і передові розробки компанії OPPO. Зокрема, смартфон можуть оснастити подвійною камерою з п'ятикратним оптичним зумом без втрати якості і технологією Super VOOC, яка дозволяє зарядити пристрій за лічені хвилини.

Варто зазначити, що презентація OPPO Find X відбудеться вже 19 червня в Парижі.

Рекламний ролик OPPO Find X – дивіться відео

 

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Теги: Смартфони Техно Китай
Джерело: 24 Канал
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