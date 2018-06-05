Опра Уінфрі придбала величезний маєток з приватним пляжем за 8 мільйонів доларів: фото

Королева телебачення Опра Уінфрі купила новий маєток з приватним пляжем і винним погребом на острові Оркас у штаті Вашингтон. Його вартість становила 8,255 мільйонів доларів.

Опра придбала триповерховий особняк з чотирма спальнями, трьома ванними кімнатами і великою кількістю розкішних зручностей виконаний в рустикальному стилі, з використанням натурального дерева. Про це пишуть західні ЗМІ.

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Маєток Опри у рустикальному стилі з використанням натурального дерева

Зокрема, на території маєтку також є гостьовий будинок, в якому є ще чотири спальні. Він був побудований ще в 1980 році, а основний будинок – в 2007 році.

На першому поверсі основного будинку є вітальня та їдальня і спальні. Сходи ведуть на другий поверх, де розташовані гральна кімната, ще одна вітальня й ванна кімната.

Також на підвальному поверсі є розкішний винний погріб і простора майстерня, з якої відкривається неймовірний краєвид на острів.

Зазначається, що маєток має власну сауну, майстерню, чайну кімнату та хатиною під землею.

Острів Оркас відомий своїми велосипедними трасами. Багато туристів приїздять туди для таких видів діяльності, як походи, каякінг, гольф і кемпінг.