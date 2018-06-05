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Опра Уінфрі придбала величезний маєток з приватним пляжем за 8 мільйонів доларів: фото

239 Читать новость на русском
Опра Уінфрі
Опра Уінфрі / GettyImages

Королева телебачення Опра Уінфрі купила новий маєток з приватним пляжем і винним погребом на острові Оркас у штаті Вашингтон. Його вартість становила 8,255 мільйонів доларів.

Опра придбала триповерховий особняк з чотирма спальнями, трьома ванними кімнатами і великою кількістю розкішних зручностей виконаний в рустикальному стилі, з використанням натурального дерева. Про це пишуть західні ЗМІ.

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опра уінфрі придбала будинок на острові оркас

опра уінфрі придбала будинок на острові оркас
Маєток Опри у рустикальному стилі з використанням натурального дерева

Зокрема, на території маєтку також є гостьовий будинок, в якому є ще чотири спальні. Він був побудований ще в 1980 році, а основний будинок – в 2007 році.

опра уінфрі придбала будинок на острові оркас

опра уінфрі придбала будинок на острові оркас

На першому поверсі основного будинку є вітальня та їдальня і спальні. Сходи ведуть на другий поверх, де розташовані гральна кімната, ще одна вітальня й ванна кімната.

опра уінфрі придбала будинок на острові оркас

опра уінфрі придбала будинок на острові оркас

Також на підвальному поверсі є розкішний винний погріб і простора майстерня, з якої відкривається неймовірний краєвид на острів.

опра уінфрі придбала будинок на острові оркас

опра уінфрі придбала будинок на острові оркас

Зазначається, що маєток має власну сауну, майстерню, чайну кімнату та хатиною під землею.

опра уінфрі придбала будинок на острові оркас

опра уінфрі придбала будинок на острові оркас

Острів Оркас відомий своїми велосипедними трасами. Багато туристів приїздять туди для таких видів діяльності, як походи, каякінг, гольф і кемпінг.

опра уінфрі придбала будинок на острові оркас

Теги: LifeStyle Опра Уінфрі Новини США
Джерело: 24 Канал
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