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Опра Уінфрі знялася для Vogue і прокоментувала президентські амбіції

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Опра Уінфрі для Vogue
Опра Уінфрі для Vogue / www.vogue.co.uk

Знаменита американська телеведуча та громадський діяч Опра Уінфрі стала головною героїнею липневого номера британського Vogue.

64-річна Опра знялася у елегантній фотосесії, автором якої виступив культовий фотодует Мерт Алас і Маркус Пігготт.

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Опра Уінфрі для Vogue

Про президенство

А також зірка дала відверте інтерв'ю, у якому розповіла про сексуальні домагання в Голлівуді і прокоментувала чутки про намір поборотися у виборах президента США у 2020 році.

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Я не можу існувати в тій політичній структурі, яка є сьогодні. Сьогодні політика – це повнебезглуздя, суцільна брехня, справжня чортівня. Я не можу в цьому брати участь. Це брудний бізнес. Політика вб'є мене,
– заявила Уінфрі.

Про Time's Up

Вона пояснила, що бачить себе в інших сферах, зокрема, рух Time's Up, який створили впливові жінки для боротьби з сексуальним насильством та дискримінацією.

"Люди описують поточну ситуацію, як "тяжкі часи" у Голлівуді. Але чому ми не дивимося на ситуацію під іншим кутом? Оскільки я ставлюся до цього інакше. Хіба не чудово, що ми, нарешті, прийшли до тями? Протягом багатьох років жінки терпіли це безумство. Ми повинні спиратися на щастя і бачити позитивні зміни", – сказала ведуча.

Про королівське весілля

Опра також не оминула теми весілля принца Гаррі і Меган Маркл. За її словами, святкова церемонія справила на неї сильне враження

"Я зрозуміла, що все можливо завдяки силі любові! Преподобний Каррі був абсолютно правий", – поділилася враженнями зірка.

Додамо, преподобний Майкл Каррі виголосив промову на королівському весіллі. Він наголосив, що справжнє кохання – це найважливіше як в релігії, так і в повсякденному житті.

Опра Уінфрі на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл

Теги: LifeStyle Голлівуд Опра Уінфрі Мода
Джерело: 24 Канал
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