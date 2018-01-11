Опра Вінфрі впевнено обганяє Трампа у президентських опитуваннях

Якби вибори президента США відбувались зараз, відома американська телеведуча Опра Вінфрі у боротьбі за президентське крісло перемогла б чинного президента Дональда Трампа.

Відповідні результати соціологічних досліджень оприлюднила компанія Rasmussen Reports.

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Згідно з результатами дослідження, за популярну телеведучу віддали б свої голоси 48% опитаних, а за Трампа готові голосувати лише 38% респондентів.

14% учасників опитування відповіли, що не змогли обрати когось з-поміж цих двох кандидатів.

За даними опитування, Вінфрі підтримують 76% демократів, 22% республіканців і 44% виборців, які не пов'язані з провідними партіями. Водночас за Трампа готові голосувати 65% республіканців, 12% демократів і 38% не пов'язаних з двома партіями респондентів.

Під час церемонії нагородження премії "Золотий глобус" Опра Вінфрі виголосила емоційну промову, яка набула неабиякої популярності у мережі.