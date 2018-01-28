Оприлюднено дату фіналу WBSS за участю Усика

Наступний свій бій Олександр Усик, є чемпіоном світу за версією WBO у першій важкій вазі, проведе у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS).

Здобувши перемогу над латвійцем Майрісом Брієдісом, Олександр Усик отримав право взяти участь у фіналі WBSS.

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Крім того, ця звитяга дозволила йому об’єднати чемпіонські пояси за версіями WBO та WBC.

Вже відомо, що головний поєдинок турніру відбудеться 11 травня 2018 року, а місцем проведення стане Саудівська Аравія, а саме місто Джидда, пише Isport.

Зауважимо, що Олександр Усик у фіналі зустрінеться з переможцем пари Мурат Гассієв (Росія) – Юнієр Дортікос (Куба). Звітне протистояння між боксерами пройде у Сочі 3 лютого.

Тріумфатор Всесвітньої боксерської суперсерії отримає кубок Мухаммеда Алі, а також усі чемпіонські пояси.