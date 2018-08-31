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Оприлюднено неочікувані ознаки геніальності

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Назвали ознаки надзвичайної геніальності
Назвали ознаки надзвичайної геніальності / Соцмережі

Американські учені-психологи з'ясували, що задля визначення елементів генія в людині зовсім необов’язково їй проходити численні тести на інтелект, а достатньо лише проаналізувати її образ життя та звички.

Як переконують фахівці, ознаки геніальності є дуже простими, передає ресурс Medpulse.

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Так, за їхніми словами люди, що мають набагато гостріший розум, аніж інші, практично завжди не мають режиму сну, тобто лягають спати тоді, коли хочуть цього, а не тоді, коли "прийшов час". А найчастіше це трапляється вже ближче до середини ночі, а часом і на світанку.

Як пояснюють психологи, така особливість є пов’язаною з особливостями роботи мозку геніїв, який має намір продовжувати функціонувати та творити щось велике, а не вимикатися.

Крім того, за словами психологів із США, геніальні люди відзначаються неабиякою любов’ю до брутальної лайки як з якоїсь причини, так і за відсутності такої. Але у цьому разі нецензурні вислови є радше реакцією мозку та способом відповіді на поставлене запитання. Фахівці переконують, що за таких обставин мозок у цих людей в одну мить починає генерувати відповідь і не заморочується над правильним її вираженням.

Генії, розум, звички, навички

Також, на думку науковців, генії полюбляють безлад, а саме не надто обтяжують себе прибиранням і не дуже є зацікавленими у чистоті як загалом у будинку, так і на своєму робочому місці. Спеціалісти пов’язують це з тим, що генії – неготові витрачати свій час на побутові клопоти, якщо натомість можуть винайти щось на користь людству.

Водночас надобдаровані люди буквально вважають себе володарями хаосу, прекрасно орієнтуються в ньому та обожнюють перебувати серед розкиданих речей.

Втім, вчені попереджають, що перш ніж почати оцінювати себе або своїх знайомих за цією шкалою, намагаючись знайти ознаки геніальності, варто навчитися розрізняти інформацію, оскільки словниковий запас, лінь і безсоння нічого спільного з вищеописаним не мають.

Загалом, всі генії та творчі люди завжди є гіперактивними, їхній мозок щомиті підганяє ті чи інші дії, саме тому їх не вистачає на повсякденне життя.

До слова, нещодавно вчені під час дослідження встановили, який тип людей є здатним переоцінювати свої інтелектуальні здібності.

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Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Мотивація Психологія дослідження
Джерело: 24 Канал
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