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Оприлюднено нову дату презентації бюджетного смартфону Nokia X5: попередню скасували

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Nokia X5: озвучено нову дату запуску смартфону
Nokia X5: озвучено нову дату запуску смартфону / Соцмережі

Компанія HMD Global, яке продає мобільні телефони під брендом Nokia, офіційно оголосила дату запуску смартфону Nokia X5.

Раніше Nokia X5 мали презентувати 11 липня, але через погодні умови захід скасували.

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Зараз же HMD Global оголосила в соціальній мережі Weibo нову дату – 18 липня.

Як зазначається, захід має пройти там же, де і планувалося раніше, а саме у китайському Пекіні.

Nokia X5, смартфон, Китай, презентація, телефон
Офіційно: презентація Nokia X5 відбудеться 18 липня

До слова, Nokia X5 з такою назвою вийде лише для китайського ринку, натомість для глобального – його назвуть Nokia 5.1 Plus.

Девайс отримає 5.86-дюймовий HD+ дисплей з роздільною здатністю 1520×720 пікселів і співвідношенням сторін 19: 9.

Усередині ж стоятиме восьмидерний процесор з частотою 2 ГГц – MediaTek Helio P60. Крім цього, смартфон матиме 3/4/6 ГБ оперативної та 32/64 ГБ вбудованої пам’яті, а також подвійну основну 13-мегапіксельна камеру та батарея на 3000 мАч.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що вартість смартфону Nokia X5 буде навіть меншою, ангіж очікувалось – 120 доларів.

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Теги: Смартфони Техно Китай Nokia
Джерело: 24 канал
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