У мережі оприлюднили фото з місця авіакатастрофи під Харковом з висоти пташиного польоту. На фото видно військовий літак АН-26, який розбився 25 вересня.

Світлини зробили 26 вересня близько 12:00. Фото оприлюднило видання "Сегодня" у фейсбуці. Важливо Біля Чугуєва розбився літак АН-26 з курсантами на борту: останні новини – фото, відео На фотографіях видно уламки розбитого літака, він розколовся надвоє. Навколо стоять кілька машин рятувальників, пожежників та "швидкої". Також біля місця трагедії утворились затори. Падіння літака АН-26 біля Чугуєва: що відомо Ввечері 25 вересня поблизу Чугуєва, що на Харківщині, під час навчальних польотів впав військовий літак АН-26.

На борту літака перебувало 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

На жаль, 26 людей загинули. Вижив лише 1 курсант, наразі він перебуває у лікарні.

Попередня причини авіакатастрофи – відмова лівого двигуна літака.

На місці трагедії знайшли чорні скриньки. Вони вціліли і незабаром їх передадуть на розшифровку.

Місце авіакатастрофи на Харківщині / Фото "Сегодня"

Місце авіакатастрофи на Харківщині / Фото "Сегодня"

Місце авіакатастрофи на Харківщині / Фото "Сегодня"