У Дніпрі 5 травня з вікна багатоповерхівки випала неповнолітня дівчина. Стало відомо, ким була загибла, а також версія подій одного з чоловіків, які були тоді у квартирі.

У момент трагедії там були 2 людей, яких згодом затримали. Правоохоронці їх вже відпустили, однак розслідування не зупинили.

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Що відомом про померлу

17-річна дівчина ще вчилася в школі. Вона жила в цій квартирі зі своїм чоловіком, якому 36 років.

Її матір давно померла, а з батьком вона майже не спілкувалася. Тому дівчину виховувала бабуся.

Чи був це нещасний випадок

Наразі тіло дівчини відвезли на судмедекспертизу. Слідчі кваліфікують цей інцидент, як нещасний випадок. Однак це ще може змінитися в ході розслідування.

Журналісти поспілкувалися з матір'ю чоловіка загиблої. Жінка взнала про трагедію зі слів сина та вона впевнена, що він ні в чому не винен.

Випивали, а потім вона захотіла сигарету, але Діма їй не давав. Вона все ж взяла її та начебто пішла в спальню. Ну і потім, каже, був шум якийсь. Коли він прибіг, побачив Риту вже внизу,

– додала матір чоловіка загиблої.



Матір чоловіка загиблої / Фото "Відкритого"

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