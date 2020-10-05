Чорний список боржників: Мін'юст оприлюднив список підприємств, які не платять зарплату
Борги у підприємств дуже різні. З топ-10 боржників Львівщини останнє місце посіло ТзОВ "Маркет Матс". Борг по зарплаті там становить близько 500 тисяч гривень. Своєю чергою, "Львівські авіалінії" не виплатили зарплати своїм працівникам майже на 9 мільйонів гривень.
Рейтинг львівських підриємств-боржників оприлюднила пресслужба Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.
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Рейтинг боржників:
- ДАП "Львівські авіалінії";
- ПрАТ "Укрзахідвуглебуд";
- ЛМКП "Львівтеплоенерго";
- ДП "Монтажник-Львів";
- ТзОВ "Львівські автобусні заводи";
- ДП "Львівський державний завод Лорта";
- ТзОВ "Цегельний завод Промінь";
- ТзДВ "БЕЗМЗ";
- ДП "Сколівський військовий лісгосп";
- ТзОВ "Маркет Матс".
Хто скільки заборгував зарплат
Станом на вересень 2020 року найбільше заборгували "Львівські авіалінії" – 8,7 мільйона гривень. Друге місце у рейтингу боржників посіло ПрАТ "Укрзахідвуглебуд". Товариство заборгувало зарплати більше, ніж на 3,6 мільйона гривень. Своєю чергою, ЛМКП "Львівтеплоенерго" заборгувало працівникам 1,6 мільйона гривень і "вибороло" 3 місце в рейтингу боржників.
"Львівські авіалінії" не виплатили зарплат працівникам майже на 9 мільйонів гривень / Фото з сайту Міністерства юстиції України
ТзОВ "Львівські автобусні заводи" заборгувало зарплат на понад 893 тисячі гривень. "Львівський державний завод Лорта" не виплатив працівникам на 788 тисяч гривень. Останнє місце у рейтингу боржників від Мін'юсту посіло ТзОВ "Маркет Матс". Воно не виплатило зарплат "лише" на 500 тисяч гривень.
Останнє місце у рейтингу боржників посіло ТзОВ "Маркет Матс" / Фото з сайту Міністерства юстиції України
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Про що ще розповіли у Мін'юсті
Протягом дев’яти місяців 2020 року органи Державної виконавчої служби у Львівській області стягнули з підприємств 24,6 мільйона гривень. Саме таку суму вони не виплатили зарплат працівникам. Таким чином виплати отримали 2 212 людей.