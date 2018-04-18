Оприлюднили рейтинг ТОП-10 найпопулярніших смартфонів березня

З’явився рейтинг Android-смартфонів, які стали найпопулярнішими у березні. Лідером став новий Samsung Galaxy S9 +.

Цей рейтинг оприлюднив популярний бенчмарк AnTuTu, пише GizmoChina.

Так, смартфон від Samsung, щ опрацює на процесорі Snapdragon 845 з тактовою частотою до 2,8 ГГц, набрав 264,402 бали, випередивши при цьому модель Galaxy S9 – 263 754 бали.

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Далі у рейтингу йдуть смартфони від Huawei Mate 10 Pro і Mate 10 – обидва працюють під управлінням Kirin 970 SoC (це перший мобільний процесор з виділеною підтримкою штучного інтелекту).

При цьому Mate 10 Pro отримав більше балів (213 980), ніж Mate 10 (213,909). Можливо, така оцінка пов'язана з більшою оперативною пам'яттю в версії Pro.

На п'ятому місці опинився телефон дочірньої компанії Huawei – Honor View 10. На шостому та сьомому місцях розмістились OnePlus 5T і OnePlus 5 відповідно. Обидва пристрої працюють на базі Snapdragon 835.

А восьме, дев’яте та десяте посіли Nubia Z17, Z17s і Xiomi Mi 6.