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ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА

Найкращі університети України: оприлюднили ТОП-200 вишів

519 Читать новость на русском
КПІ ім. Ігоря Сікорського
КПІ ім. Ігоря Сікорського / Фото з відкритих джерел

У рейтингу "Топ-200 Україна 2018" серед українських закладів вищої освіти лідерами залишились Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Новий рейтинг презентували Центр міжнародних проектів "Євроосвіта" в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.

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Рейтинг "Топ-200 Україна 2018" складали за новою методикою, яку доповнювали та вдосконалювали протягом 2006-2018 років. 

"При складанні цьогорічного рейтингу експерти брали до уваги сучасні тенденції розвитку університетів, окреслені Конференцією IREG-9: "Рейтинги і акредитація - дві дороги до однієї мети" (м. Хассельті, Бельгія) та Конференцією міністрів освіти Європейського простору вищої освіти", – йдеться у повідомленні.

Лідерами серед українських університетів залишаються Київський національний університет імені Тараса Шевченка і Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". Не зважаючи на різні сфери, в яких діють ці два ЗВО, вони вдвох посіли першу сходинку рейтингу, із значним відривом віддалившись від інших університетів.

Лідери рейтингу
Лідери рейтингу "Топ-200"

У 2018 році у першій десятці лідерів зберегли своє перебування Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (4 місце), Національний університет "Львівська політехніка" (5 місце), Національний університет біоресурсів і природокористування України (6 місце), Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (7 місце), Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" (8 місце), Львівський національний університет імені Івана Франка (10 місце).

Заслуговує уваги розвиток діяльності Сумського державного університету. Він продемонстрував найбільший прогрес серед українських ЗВО. У 2016 році він обіймав 15 місце, у 2017 – вже 11, а у 2018 він увійшов у десятку лідерів і обійняв 9 місце в рейтингу "Топ 200 Україна".

Нагадаємо, український центр якості освіти надав пояснення учням, які зверталися щодо проблем із тестуванням з англійської мови. Відомо, що після ЗНО з цього предмету у 2018 році школярі з десятків міст України поскаржилися на погані умови його проведення.

Теги: Новини України Освіта Рейтинги Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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