Оприлюднили відео вибуху на Пушкінській у Києві, внаслідок якого загинув ветеран

На камери спостереження потрапив момент вибуху, який стався у Києві на вулиці Пушкінській і від якого загинули охоронець і командир підрозділу "Купол" з позивним "Сенсей" – Віктор Дегтярьов.

Відповідне відео оприлюднив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко. На кадрах, зокрема, видно блискавичний спалах вдалині на розі Пушкінської та бульвару Шевченка.

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"Він і є тим самим вибухом гранати, що забрав життя двох людей. Зокрема і ветерана АТО Віктора "Сенсея" Дегтярьова", – підкреслив Шевченко.

Дивіться відео вибуху на Пушкінській у Києві

Також речник МВС опублікував інфографіку, на якій зазначено, скільки за 9 місяців 2019 року поліція вилучила зброї з незаконного обігу.



Скільки незаконної зброї вилучила поліція у 2019 році

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Вибух на вулиці Пушкінській, що у центрі Києва, стався близько 23:00 22 жовтня. Основна версія інциденту за словами поліції – необережне поводження із гранатою, яка власне і вибухнула. Окрім Дегтярьова та охоронця, які загинули на місці, ще одну дівчину шпиталізували. Правоохоронці кажуть, що Дегтярьов сидів поруч з місцевим охоронцем і вони просто спілкувалися у той момент, коли граната вибухнула у ветерана в лівій руці.

Схоже відео опублікувало й видання "Цензор.НЕТ". На ньому, зокрема, видно сходинки офісної будівлі, на яких сиділи загиблі. Сам спалах від вибуху, після якого фігури чоловіків на відео впали, можна помітити на 15 секунді.

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