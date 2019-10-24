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      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ
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      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ

      Оприлюднили відео вибуху на Пушкінській у Києві, внаслідок якого загинув ветеран

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      Місце вибуху на Пушкінській у Києві
      Місце вибуху на Пушкінській у Києві / Соцмережі

      На камери спостереження потрапив момент вибуху, який стався у Києві на вулиці Пушкінській і від якого загинули охоронець і командир підрозділу "Купол" з позивним "Сенсей" – Віктор Дегтярьов.

      Відповідне відео оприлюднив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко. На кадрах, зокрема, видно блискавичний спалах вдалині на розі Пушкінської та бульвару Шевченка.

      Детальніше про інцидент! На Пушкінській у Києві прогримів вибух, загинули двоє осіб: що відомо

      "Він і є тим самим вибухом гранати, що забрав життя двох людей. Зокрема і ветерана АТО Віктора "Сенсея" Дегтярьова", – підкреслив Шевченко.

      Дивіться відео вибуху на Пушкінській у Києві 

      Також речник МВС опублікував інфографіку, на якій зазначено, скільки за 9 місяців 2019 року поліція вилучила зброї з незаконного обігу.

      Поліція, МВС, незаконна зброя, 2019 рік
      Скільки незаконної зброї вилучила поліція у 2019 році 

      Радимо ознайомитися! Віктор "Сенсей" Дегтярьов загинув від вибуху на Пушкінській у Києві: що про нього відомо

      Вибух на вулиці Пушкінській, що у центрі Києва, стався близько 23:00 22 жовтня. Основна версія інциденту за словами поліції – необережне поводження із гранатою, яка власне і вибухнула. Окрім Дегтярьова та охоронця, які загинули на місці, ще одну дівчину шпиталізували. Правоохоронці кажуть, що Дегтярьов сидів поруч з місцевим охоронцем і вони просто спілкувалися у той момент, коли граната вибухнула у ветерана в лівій руці.

      Схоже відео опублікувало й видання "Цензор.НЕТ". На ньому, зокрема, видно сходинки офісної будівлі, на яких сиділи загиблі. Сам спалах від вибуху, після якого фігури чоловіків на відео впали, можна помітити на 15 секунді.

      Вибух на Пушкінській у Києві: дивіться відео (18+)

       

      Що ще відомо про вибух на пушкінській у києві:
      blog_ava
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Вибух на Пушкінській в Києві Вибух Новини Києва Кримінал Поліція
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