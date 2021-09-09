Опритомніла школярка, яку збив неповнолітній син поліцейської з Одещини

У місті Кілія на Одещині 15-річний хлопець збив на мопеді маленьку дівчинку. Вона потрапила до реанімації, проте прийшла до тями наступного дня після аварії, 8 вересня.

Згодом місцеві ЗМІ оприлюднили інформацію, що мопедом керував син поліцейської. Проте правоохоронці не підтверджували цю інформацію.

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Отямилася в реанімації

Наразі учениця 3 класу перебуває в реанімації. Вона прийшла до тями та життю нічого не загрожує. Лікар дівчинки зазначив, що вона “народилася в сорочці”. Спершу припускали, що в неї черепно-мозкова травма. Проте ця інформація не підтвердилася.

Невдовзі потерпілу мають перевести в палату нейрохірургії. Там проведуть додаткові дослідження, після яких можуть призначити нові ліки. Також у пацієнтки перелом ноги, но зміщення немає.

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Журналістам повідомили, що момент наїзду не потрапив на камери відеоспостереження. Проте допитані правоохоронцями свідки розповіли, що мопедисту помітив дівчинку лише за кілька секунд до зіткнення.

Хлопцю нібито обмежив видимість автобус, тому він не встиг загальмувати. При цьому, сторона неповнолітнього хлопця не заперечує його провину, тому вже надає допомогу сім'ї потерпілої.

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