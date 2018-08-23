18:38
23 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
24°C 10°C
  • п'ятниця
    27°C 10°C
  • субота
    29°C 13°C
  • неділя
    30°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Військова форма для школярів. Російська Попелюшка
Вєсті Кремля
21:26, 22 серпня
Вєсті.UA. "Антипотопний" Кличко. Смаколики віл Ляшка
Вєсті.UA
20:15, 22 серпня
Схеми Януковича живуть і процвітають, або Чому за промахи будівельників покарали лікарів
ЦРУ
09:00, 22 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Підприємництво без прикрас
Згадати все
14:16, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Optic Gaming – Virtus.pro: розклад та результати четвертого дня плей-офф The International 2018

33 Читать новость на русском
The International 2018
The International 2018

В ніч з 23 на 24 серпня на Rogers Arena (Ванкувер, Канада) відбудеться вже третій день плей-офф найбільшого в історії кіберспортивного турніру з Dota 2. Призовий фонд вже сягнув 25 мільйонів доларів, побивши минулорічний рекорд у 24,78 мільйони.

Час початку матчів – київський.

Нижня сітка:

20:00 Optic Gaming (Півн. Америка) – Virtus.pro (СНД)

Читайте також: результати третього дня плей-офф The International 2018

23:00 VGJ.Storm (Півн. Америка) – Team Secret (Європа)

02:00 Evil Geniuses (Півн. Америка) – Переможець пари Optic Gaming  Virtus.pro

Шоу-матч:

Open AI (Штучний інтелект) – Команда людей (уточнюється яка саме)

Усі матчі можна подивитись тут.

Слідкуйте за The International 2018 у розділі Спорт

Теги: Кіберспорт Новини спорту
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Подорожі Україною: Київщина, яка вразить і закохає у себе
сьогодні, 18:00 Подорожі Україною: Київщина, яка вразить і закохає у себе
Настя Сукач
У містах України повинно бути більше прапорів, щоб бачити символ вільної та незалежної країни
сьогодні, 17:02 У містах України повинно бути більше прапорів, щоб бачити символ вільної та незалежної країни
Семен Кабакаєв
Форс-мажори 2: як знахабнілі діти можновладців вчиняють ДТП і стають потенційними вбивцями
сьогодні, 16:00 Форс-мажори 2: як знахабнілі діти можновладців вчиняють ДТП і стають потенційними вбивцями
Дмитро Гнап
День прапора – чому для України настільки важливе бойове знамено
сьогодні, 15:01 День прапора – чому для України настільки важливе бойове знамено
Дід Панас
Форс-мажори: Грицак, Порошенко та інші чарівні слова, які відкривають будь-які двері для молоді
сьогодні, 14:00 Форс-мажори: Грицак, Порошенко та інші чарівні слова, які відкривають будь-які двері для молоді
Дмитро Гнап
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
26 очок Дірка Новіцкі не допомогли "Далласу" здолати "Мемфіс"
 16 квітня 2013 , 11:05
Баскетболісти "Х'юстона" капітулювали перед "Ютою"
 3 грудня 2013 , 10:48
Фламіні та Вілшир зможуть зіграти проти "МЮ"
 9 листопада 2013 , 14:29
Вукоєвіч: Я дуже переживаю за Україну! Щиро бажаю українцям миру і щастя
 19 липня 2014 , 13:17
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук