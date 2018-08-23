Optic Gaming – Virtus.pro: розклад та результати четвертого дня плей-офф The International 2018
В ніч з 23 на 24 серпня на Rogers Arena (Ванкувер, Канада) відбудеться вже третій день плей-офф найбільшого в історії кіберспортивного турніру з Dota 2. Призовий фонд вже сягнув 25 мільйонів доларів, побивши минулорічний рекорд у 24,78 мільйони.
Час початку матчів – київський.
Нижня сітка:
20:00 Optic Gaming (Півн. Америка) – Virtus.pro (СНД)
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23:00 VGJ.Storm (Півн. Америка) – Team Secret (Європа)
02:00 Evil Geniuses (Півн. Америка) – Переможець пари Optic Gaming – Virtus.pro
Шоу-матч:
Open AI (Штучний інтелект) – Команда людей (уточнюється яка саме)
Усі матчі можна подивитись тут.
Слідкуйте за The International 2018 у розділі Спорт
Джерело: 24 Канал
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