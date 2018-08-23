Optic Gaming – Virtus.pro: розклад та результати четвертого дня плей-офф The International 2018

В ніч з 23 на 24 серпня на Rogers Arena (Ванкувер, Канада) відбудеться вже третій день плей-офф найбільшого в історії кіберспортивного турніру з Dota 2. Призовий фонд вже сягнув 25 мільйонів доларів, побивши минулорічний рекорд у 24,78 мільйони.

Час початку матчів – київський.



Нижня сітка: 20:00 Optic Gaming (Півн. Америка) – Virtus.pro (СНД) Читайте також: результати третього дня плей-офф The International 2018 23:00 VGJ.Storm (Півн. Америка) – Team Secret (Європа) 02:00 Evil Geniuses (Півн. Америка) – Переможець пари Optic Gaming – Virtus.pro



Шоу-матч: Open AI (Штучний інтелект) – Команда людей (уточнюється яка саме) Усі матчі можна подивитись тут. Слідкуйте за The International 2018 у розділі Спорт