Оптимістичний та песимістичний варіант: що буде з країною після перемоги Зеленського

Що чекає нашу країну після 21 квітня – можемо тільки здогадуватись. Журналісти 24 каналу розглянули декілька варіантів майбутнього, які вже за кілька місяців для нашої країни можуть стати реальністю.

Апокаліптичні сценарії майбутнього описували у агітаційних газетах. Їх роздавали на вулицях, щоб налякати виборців, які збирались голосувати за Володимира Зеленського.

Читайте також: Другий тур виборів Президента України-2019: як і за кого голосували в областях

Заявляли, що разом з шоуменом на Банкову заїде команда олігарха Ігоря Коломойського та на Україну чекає крах.

Чим лякали виборців Зеленського:

Одразу після інавгурації новообраного президента до України повертається олігарх Ігор Коломойський. Він швидко забирає в держави "ПриватБанк". Він ж поверне собі контроль над нафтогазовим бізнесом "Укрнафти" й отримає мільярдні компенсації. З його курортів і заводів також миттю знімлять арешти. А замість лоукостів – в Україні знову літають одні лише літаки МАУ. Щоб не дратувати виборців, команда Зе заморозить ціни на газ, а МВФ у відповідь - заморозить кредити. Долар підстрибне вдвічі. Франція і Німеччина вийде з переговорів по Україні. Російські війська переходять в наступ. Над Сходом знову піднімаються триколори.



Газета, яка лякала виборців Зеленського

Це лише фантазії і чорний піар. Хоча зв'зок з Коломойським у Зеленського – не заперечують.

Цей контакт є надто очевидним, його ніхто не ховає,

– зазначив народний депутат України Сергій Лещенко.

Проте у команді майбутнього президента України переконують, що олігарх не має важелів впливу на майбутнього президента. Протягом останніх місяців кілька десятків експертів штабу Зеленського напружено писали план, за допомогою якого тут розраховують збудувати його Україну мрії. План складається з 17 напрямів.

Це війна та повернення тимчасово окупованих територій. Це війна в середині країни, війна з корупцією і напевно розширення норм прямої демократії,

– розповів радник Володимира Зеленського з політичних питань Дмитро Разумков про головні цілі їх команди.

Що ще обіцяє команда Зеленського:

Далі проводити децентралізацію. Перезапустити судову реформу, прокуратуру та антикорупційні органи. В економічній сфері – запровадити нульову декларацію, яка дозволить легалізувати сірі капітали за 5% податку. Скасувати податок на прибуток, запровадивши натомість податок на виведений капітал. Службі безпеки заборонять кошмарити бізнес. Державні послуги переведуть в електронний формат.

Все це звучить чудово. Проте з першого ж дня новообраному президенту доведеться вести війну одразу на три фронти.

Перший фронт – це з парламентом, другий фронт боротьби – це з кабінетом міністрів, третій фронт – це з олігархами. Він повинен з ними або домовлятися або починати війну,

– наголосив політолог Віктор Таран.

У чинній моделі влади без підтримки парламенту, а конкретно більшості у 226 депутатів – голова держави не зможе навіть призначити в уряд чиновників по президентській квоті – голів МЗС та Міноборони. А під кожен з президентських законопроектів в Раді щоразу доведеться шукати ситуативну підтримку.



Володимир Зеленський перемагає на виборах президента

Ще менший вплив до парламентських виборів і перезавантаження уряду новий президент матиме на Уряд. Тож до осені очікувати на втілення планів команди Зеленського не варто.

Керувати країною з Банкової новому президенту буде нелегко, особливо у перші півроку, без лояльної більшості в раді, без підтримки в Кабміні. І потрібно буде втриматися перед традиційною для украінських президентів спокусою "домовитися" з олігархами.



Результати екзит-полу