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      ОПУ звернувся до "UA: Перший" через "Схеми" щодо Зеленського в Омані: що відповіло Суспільне

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      Суспільне відреагувало на заяву Офісу Президента щодо програми "Схеми" про Зеленського в Омані / Facebook-сторінка "UА: Перший"

      У Офісі президента порадили телеканалу "UA: Перший" звернути увагу на розповсюдження в ефірі інформації, що не відповідає дійсності та є відвертою маніпуляцією громадською свідомістю. Так ОПУ відреагував на матеріал проєкту "Схеми" щодо поїздки президента Зеленського до Оману. Суспільний мовник підготував відповідь на таку гучну заяву.

      Як мовиться на офіційному сайті Суспільного, вони, зокрема, подякували за рекомендацію. Водночас тут нагадали Офісу Президента, що, згідно з законом, державним органам заборонено втручатися у роботу Суспільного мовника з метою встановлення цензури, попереднього контролю та незаконного впливу на зміст інформації.

      До теми! Скандал навколо Зеленського та Патрушева в Омані: позиція авторів матеріалу проєкту "Схеми"

      Програму "Схеми: корупція в деталях" виробляє колектив журналістів "Радіо Свобода" та транслюють її у ефірі суспільного телеканалу "UA: Перший" на договірних умовах. Отож, підготовлений нашими колегами з "Радіо Свобода" матеріал є результатом їхньої незалежної, професійної та творчої діяльності та їхнім баченням викладення відповідної інформації. Суспільний мовник ніколи не мав підстав сумніватися в професійності колег-журналістів, які виготовляють програму "Схеми: корупція в деталях",
      – наголосили на каналі.

      З огляду на сказане вище, представники Суспільного мовника заявили, що підтримують намір Офісу Президента позиватися до суду з метою спростування інформації, якщо вона справді не відповідатиме дійсності. На їхнє переконання, саме такий спосіб вирішення конфліктів є найбільш прийнятним у демократичному суспільстві.

      Крім того, "UA: Перший" порекомендував Офісу Президента звернутися до таких самоврядних громадських організацій, як Комісія з журналістської етики та Незалежна медійна рада. Аби ті перевірили інформацію, опубліковану програмою "Схеми: корупція в деталях", на дотримання професійної етики й стандартів.

      "Зважаючи на суспільну важливість висвітлення всіх обставин, про які мовиться в сюжеті програми "Схеми: корупція в деталях", ми є готовими оприлюднити в ефірі всю детальну інформацію та коментарі всіх зацікавлених сторін за їхнім запитом", – підсумували представники ЗМІ.

      Зверніть увагу! ОПУ судитиметься зі "Схемами" через повідомлення про "зустріч" Зеленського і Патрушева

      Що передувало цим подіям і чому виник скандал 

      Журналісти-розслідувачі проєкту "Схеми" з’ясували, що під час перебування Президента України Володимира Зеленського в Омані туди приїздив голова Радбезу РФ Микола Патрушев. Більше того, російський чиновник прилетів у Оман тим же літаком, яким через добу доправили Зеленського зі столиці Оману Маската до Києва.

      На такий матеріал у Офісі Президента відреагували доволі критично. Зокрема, новоспечений голова ОПУ Андрій Єрмак звинуватив журналістів у необ’єктивності, а саме розслідування – у відсутності фактів. За його словами, вони не навели ані свідчень конкретних людей, ані об’єктивних даних. Натомість були лише фрази "за свідченням наших джерел".

      Основна проблема сюжету "Схем" полягає в тому, що коментувати там нічого. Це все – неправда: від початку та до кінця, і немає жодного об'єктивного твердження, яке могло б стати реальним, ґрунтовним предметом для обговорення,
      – наголосив Єрмак.

      А речниця Зеленського Юлія Мендель заявила, що журналісти навели несумісні факти та зрештою дійшли висновку, що "президент домовлявся за спинами суспільства з російським чиновником".

      "Єдине, що було не складно у сюжеті програми "Схеми" – це заперечити факт зустрічі президента та представника РФ Патрушева, адже вони справді ніколи не зустрічалися та не говорили, – додала вона.

      Такої ж думки дотримуються й у Кремлі. Так, речник Путіна Дмитро Пєсков назвав "брехнею" інформацію про поїздку Патрушева в Оман і його зустріч із Зеленським.

      Цікаво! У журналістів можуть бути додаткові докази зустрічі Зеленського з Патрушевим, – Басараб

      Що відомо про візит Зеленського до Оману: коротко

      • Президент Володимир Зеленський, який зустрічав Новий рік у Карпатах, на Різдво несподівано полетів до Оману.
      • За інформацією ЗМІ, він тут відпочивав у готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Вартість найдорожчого номера у ньому за одну добу становить до 4 тисяч євро.
      • Спершу в Офісі Президента нічого не повідомляли про візит українського президента до Оману та навіть його не анонсували.
      • Після розголосу в ОПУ заявили, що очільник держави відбув до Оману разом із сім'єю "власним коштом, але у державних справах".
      • В аравійській країні президент провів дві зустрічі – з відповідальним за закордонні справи міністром Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою та з виконавчим президентом Державного генерального резервного фонду султанату Абдулсаламом аль-Муршиді.
      • Судячи з офіційних фотографій, переговори відбувались в одному із місцевих готелів і пройшли в один день, хоча Зеленський перебував у Омані з 5 по 8 січня.
      • Вранці 8 січня прессекретарка Зеленського Юлія Мендель повідомила, що президент перериває свій візит до Оману через авіакатастрофу українського літака МАУ у Тегерані. Попри це, до Києва президент повернувся лише вночі 9 січня, майже через добу після аварії.
      • Згодом голова МЗС Вадим Пристайко зауважив, що у свій час міністерство і Офіс Президента пояснять різдвяну поїздку Володимира Зеленського до Оману.
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Закордонні візити Зеленського Скандал Президент України Офіс Президента ЗМІ Журналісти Новини політики
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