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СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ
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СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ

Опубілкували топ-10 улюблених будинків туристів за версією Airbnb

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Найпопулярніші будинки на Airbnb
Найпопулярніші будинки на Airbnb / Airbnb

Сервіс оренди житла Airbnb до своєї 10 річниці роботи склав ТОП-10 найпопулярніших будинків серед мандрівників.

Рейтинг опублікували на сайті сервісу. 

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У рейтинг увійшли будинки з усього світу, які найчастіше обирали мандрівники. 

1. Остуні, Італія

2. Санторіні, Греція

3. Арменія, Колумбія

4. Балі, Індонезія

5. Крит, Греція

6. Ферн Форест, Гаваї

7. Убуд, Балі

8. Юкка Валі, Каліфорнія

9. Марракеш, Марокко

10. Котор, Чорногорія

Котор

 

Теги: Подорожі LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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