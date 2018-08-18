Опубілкували топ-10 улюблених будинків туристів за версією Airbnb
Сервіс оренди житла Airbnb до своєї 10 річниці роботи склав ТОП-10 найпопулярніших будинків серед мандрівників.
Рейтинг опублікували на сайті сервісу.
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У рейтинг увійшли будинки з усього світу, які найчастіше обирали мандрівники.
1. Остуні, Італія
2. Санторіні, Греція
3. Арменія, Колумбія
4. Балі, Індонезія
5. Крит, Греція
6. Ферн Форест, Гаваї
7. Убуд, Балі
8. Юкка Валі, Каліфорнія
9. Марракеш, Марокко
10. Котор, Чорногорія
Джерело: 24 Канал
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