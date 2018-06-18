Опубліковане ефектне промо матчу збірної України у відборі на ЧС-2019

Федерація баскетболу України репрезентувала промо до поєдинку збірних України та Латвії в рамках відбору на чемпіонат світу-2019.

Про це повідомляється на офіційному сайті Федерації баскетболу України.

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Матч відбудеться 1 липня в київському Палаці спорту. Онлайн-трансляція поєдинку буде доступна на телеканалі і сайті XSPORT.

"Справжній вибух яскравих емоцій, фантастична атмосфера та битва за світову першість двох титанових команд.Усе це у промо–ролику до матчу та 1 липня о 16:00 у Палаці Спорту", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Україна посідає перше місце в турнірній таблиці, маючи на рахунку три перемоги. Станом на сьогодні команда Євгена Мурзіна лідирує у групі де прописані збірні Туреччини, Швеції та Латвії.

Промо-ролик матчу Україна – Латвія – дивіться відео