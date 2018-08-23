Опублікований календар матчів чемпіонату Української хокейної ліги сезону 2018/19

Регулярний сезон візьме старт 14 вересня матчем між фіналістами минулого сезону – "Донбасом" та "Кременчуком". Цей поєдинок відбудеться на домашній арені донеччан в Дружківці.

Як і в минулому сезоні, регулярний чемпіонат буде складатися з 120 матчів. Таким чином, кожна команда проведе 40 ігор (20 - вдома, 20 - на виїзді). Більшість матчів пройдуть в середу, четвер і суботу.

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Регулярний чемпіонат триватиме до 27 лютого - з 166 днів ігровими будуть 83. При цьому всі матчі останнього туру будуть зіграні в один день.

У порівнянні з минулим сезоном, збільшилася кількість матчів на стадії плей-офф: 1/4 фіналу буде зіграна до двох перемог однієї з команд, а 1/2 і фінал – до чотирьох перемог. Як і раніше, 1 і 2 команди за підсумками регулярного чемпіонату потраплять відразу в півфінальну серію, а в 1/4 фіналу зустрінуться команди, що зайняли 3-6 і 4-5 місця в турнірній таблиці.

Перший матч плей-офф пройде 2 березня, а сьомий матч фінальної серії (у разі потреби) відбудеться 15 квітня.

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З повною версією календаря ви можете ознайомитися за посиланням﻿. З метою забезпечення максимальної кількості теле- і інтернет-трансляцій матчів в розкладі можливі зміни. У календарі матчів враховані побажання клубів, транслятора, IIHF щодо міжнародних пауз.

Нагадаємо, що в чемпіонаті Української хокейної ліги сезону 2018/19 візьме участь 6 команд﻿, в тому числі новостворений херсонський "Дніпро".

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