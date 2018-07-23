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Опублікований новий перелік пляжів України, де небезпечно купатися

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Карта пляжів України, де небезпечно купатися
Карта пляжів України, де небезпечно купатися / Фото з вільних мереж

Центр громадського здоров’я Мінохорониздоров’я України оновив інтерактивну карту нерекомендованих для купання пляжів та рекреаційних зон України. Так, мікробне забруднення води перевищує норми на 132 річкових пляжах.

Про це повідомляється на сайті Центру громадського здоров'я.

Раніше 24 канал повідомляв, що 2 тижні тому було проведено 1001 дослідження якості води на території південних областей України, що мають вихід на морське узбережжя. З них 30 проб не відповідали вимогам стандарту на мікробне забруднення.

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Згідно з повідомленням, за період з 12 по 18 липня було проведено 1041 дослідження якості річкової води за мікробіологічними показниками: з них не відповідають нормативам на мікробне забруднення по індексу ЛКП (лактозопозитивні кишкові палички) 132 дослідження (12,7%).

Також проводиться моніторинг якості води 185 морських та річкових пляжів (місця рекреаційного та оздоровчого використання) на території південних областей України, що мають вихід на морське узбережжя (Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська області, Чорноморськ, Київ). З них – 143 морських та 42 річкових (у тому числі і в Києві) із 220 зареєстрованих (178 морських і 42 річкових) пляжів.

За період з 13 по 19 липня було проведено 626 досліджень якості води на території південних областей України, що мають вихід на морське узбережжя: з них 36 проб (5,8%) не відповідають вимогам стандарту на мікробне забруднення (морська вода – 1,4% із 507 досліджень, річкова вода – 24,4% із 119 досліджень).

Карта водойм України, у яких не рекомендується купатись через низьку якість води:

 

Теги: Новини України Здоров'я Гігієна Міністерство охорони здоров’я Інфекція відпочинок
Джерело: 24 канал
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