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Опублікований рейтинг найвпливовіших росіян від Forbes: відомо, хто є другим після Путіна

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Путін очолив рейтинг найвпливовіших росіян від Forbes
Путін очолив рейтинг найвпливовіших росіян від Forbes / Politikus.ru

Російська версія Forbes опублікувала перший рейтинг найвпливовіших росіян, до якого потрапили 100 осіб. Ні для кого, напевне, не стало несподіванкою те, що цей рейтинг очолив президент Росії Володимир Путін.

Про це мовиться на сайті видання.

Другим найвпливовішим росіянином після господаря Кремля виявився глава "Сбербанка России" Герман Греф, а на третій сходинці рейтингу опинився голова правління "Газпрому" Олексій Міллер.

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У повідомленні видання пояснюється, що Путін автоматично очолив рейтинг, "як людина, що посіла друге місце в глобальному рейтингу найвпливовіших людей світу за версією американського Forbes".

Щодо російського прем’єра Дмитра Медведєва, то він посів п’яту сходинку рейтингу найвпливовіших росіян. Скандально відомий міністр закордонних справ Сергій Лавров став 21-им у рейтингу, а прес-секретар президента Дмитро Пєсков опинився аж на 70-у місці.

Останнім у рейтингу сотні найвпливовіших росіян став одіозний лідер ЛДПР Володимир Жириновський.

Додамо, що лонг-лист, до якого увійшли 1 тисяча 500 бізнесменів, директорів компаній, керівників силових структур та інші, працівники видання розбили на відповідні групи та оцінили учасників кожної групи за кількома параметрами.

Так, враховувалася кількість співробітників, розмір виручки, можливість безпосередньо впливати на життя людей, можливість впливати на кілька галузей і близькість до президента Росії або партії влади.

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100 найвпливовіших росіян за версією Forbes:

Рейтинг найвпливовіші росіяни Forbes

Теги: Новини політики Новини Росії статистика Володимир Путін Сергій Лавров Дмитро Медведєв Володимир Жиріновський Рейтинги
Джерело: 24 Канал
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