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      Опублікований текст документу щодо Brexit: відомі терміни перехідного періоду

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      Вихід Великобританії зі складу ЄС
      Вихід Великобританії зі складу ЄС / Getty images/Ілюстрація

      Єврокомісія оприлюднила текст фінальної угоди щодо виходу Великобританії зі складу Євросоюзу.

      14 листопада уряд Великої Британії схвалив проект угоди про умови виходу зі складу Європейського Союзу. Відповідний документ був ухвалений після засідання, яке тривало понад 5 годин.

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      Текст фінального проекту угоди, яка займає майже 600 сторінок, оприлюднений на сайті Єврокомісії.

      Він має назву "Проект угоди про вихід Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з Європейського союзу і Європейського співтовариства з атомної енергетики, узгоджений на рівні переговорників 14 листопада 2018 року".

      У документі, зокрема, зазначається, що фінальний проект угоди про вихід щодо Brexit дозволить Лондону продовжити перехідний період, якщо рішення щодо кордону з Ірландією не буде вжито до 1 липня 2020 року.

      У проекті угоди також зазначено, що поки майбутній формат відносин між Великобританією та ЄС не буде остаточно визначено, сторони продовжуватимуть перебувати в єдиній митній території, яка включатиме в себе й Північну Ірландію.

      Доти, поки майбутні відносини не почнуть застосовуватися, повинна бути заснована єдина митна територія між ЄС і Сполученим Королівством. Відповідно, Північна Ірландія — це така ж митна територія, як і Велика Британія,
      – вказано в докуменнті.

      Водночас, Лондон і Брюссель домовилися про взаємний доступ на ринки один одного на підставі принципу еквівалентності.

      Координатор ЄС на переговорах щодо Brexit Мішель Барньє озвучив, що перехідний період тривалістю в 21 місяць з урахуванням виходу Британії з ЄС 29 березня наступного року розпочнеться 30 березня 2019 року і триватиме до 21 грудня 2020 року.

      У ЄС не відкидають, що цей перехідний період може бути продовжений.

      Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу. Референдум щодо членства Великої Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.

      Теги: Євросоюз Brexit Великобританія Єврокомісія Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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