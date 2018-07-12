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Опубліковано "чорний список" продуктів, які не варто їсти перед сексом

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Продукти, які не можна їсти перед сексом
Продукти, які не можна їсти перед сексом / unsplash.com

Фахівці склали перелік продуктів, від вживання яких краще відмовитись перед запланованим сексуальним актом.

Зі слів експертів, не варто перед сексом їсти боби, капусту і броколі, передає Delfi. Під час їх засвоєння організм застосовує бактерії, які вивільняють метан. А це призводить до здуття живота та викликає дискомфорт.

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З такими відчуттями сексуальний запал при цьому може повністю зникнути.

Продукти, які не можна їсти перед сексом

Здуття живота через споживання бобів, капусти і броколі відіб'є бажання зайнятись сексом

Також не варто жувати жувальну гумку перед інтимною близькістю – вона також допомагає повітрю накопичуватися у животі, а ментол м'ятних жувальних гумок знижує рівень чоловічого статевого гормону – тестостерону.

Жувальна гумка накопичує повітря у животі, а ментол знижує рівень тестостерону

Жувальна гумка накопичує повітря у животі, а ментол знижує рівень тестостерону у чоловіків

Їжу з високим глікемічним індексом (дуже солодка і крохмалиста) також варто уникати перед сексом. Зокрема, картопля фрі підвищує рівень глюкози у крові, а, відповідно, і концентрацію інсуліну. А за припливом енергії після такої їжі варто очікувати різкий спад тонусу і сильне бажання спати.

Продукти, які не можна їсти перед сексом

Не варто їсти перед сексом страви з високим глікемічним індексом – це підвищить рівень глюкози у крові

Енергетичні напої і газована вода містять підсилювач смаку хінін, який різко знижує сексуальне бажання. Тож перед інтимною близькістю краще таких напоїв уникати.

Продукти, які не можна їсти перед сексом

Серед продуктів, які не можна їсти перед сексом, є енергетичні напої і газована вода

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Секс Здорове харчування Поради
Джерело: 24 Канал
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