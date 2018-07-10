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Опубліковано фото спортсменів збірної України з гаслом "Слава Україні!"

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Напис "Слава Україні!" на формі українських спортсменів
Напис "Слава Україні!" на формі українських спортсменів

У той час як ФІФА намагається покарати хорватських футболістів за використання гасла "Слава Україні!", українські спортсмени вже давно використовують ці слова на своїй формі під час офіційних змагань.

На формі національних паралімпійських та дефлімпійських команд під час участі на Паралімпіадах та Дефлімпіадах присутнє гасло "Слава Україні!". Про це нагадав голова Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів та президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич.

Читайте також: Як і чому Україна стала причиною скандалу на Чемпіонаті світу з футболу у Росії

"Українські паралімпійці та дефлімпійці шоковані реакцією FIFA на особисті вияви позитиву до України гравцями і тренерами національної збірної команди Хорватії в позаматчевий час, фактично – під час їхнього дозвілля", – заявив Валерій Сушкевич.

Він зазначив, що у Національному комітеті спорту інвалідів України вважають реакцію ФІФА "порушенням прав гравців та тренерів команди Хорватії на свободу слова".

Нагадаємо, після перемоги збірної Хорватії над збірною Росії у чвертьфіналі Чемпіонаті світу 2018, колишні гравці київського "Динамо" Домагой Віда та Огнєн Вукоєвіч записали відеозвернення, де заявили, що це "перемога для "Динамо" та України", а також використали вітання "Слава Україні!". Після цього ФІФА винесло попередження Віді, а Вукоєвіча виключили з тренерського штабу збірної Хорватії. Згодом же ФІФА все таки оштрафувало Вукоєвіча "за неспортивну поведінку". Вже після цього було опубліковано ще одне відео з Домагоєм Відою, де він знову передає вітання Києву (гравець провів 5 років у київському "Динамо") і використовує гасло "Слава Україні!".

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Теги: Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини спорту ФІФА Слава Україні: скандал з хорватськими футболістами
Джерело: 24 Канал
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