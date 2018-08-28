Опубліковано перші фото Медведєва після його зникнення

Російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв після тривалої тривалої відсутності нарешті з'явився на публіці. Крім того, він підписав кілька указів.

Раніше 24 канал повідомляв, що російський премєр-міністр Дмитро Медведєв понад тиждень не з’являвся на публіці.

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Як пояснювали тоді у прес-службі уряду РФ, річ у тім, що чиновник отримав травму під час занять спортом, відтак не мав можливості відвідувати різноманітні заходи.

Водночас прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков зазанчив, що Володимир Путін перебуває у постійному контакті з Медведєвим.

Після тривалого мовчання Медведєв все ж дав про себе знати. Так, 28 серпня відбулася його робоча зустріч з тимчасовим виконувачем обов’язків губернатора Нижньогородської області Глібом Нікітіним, про що свідчать фото, які з’явилися у фотобанках прокремлівських інформаційних агенцій – "РИА Новости" та ТАСС.



Медведєв провів першу робочу зустріч після свого зникнення



Перші фото після зникнення Медведєва оприлюднили прокремлівські інформагенції

Також ТАСС повідомила, що 28 серпня Медведєв підписав розпорядження про призначення двох заступників міністра освіти Ірини Потєхіної та Тетяни Синюгіної, які раніше були заступниками голови скасованого Міністерства освіти і науки.

Крім того, російський прем’єр підписав розпорядження про надання права Національному дослідницькому Томському державному університету та Санкт-Петербурзькому політехнічному університету Петра Великого самостійно присуджувати наукові ступені.

До слова, 51% громадян Росії не підтримували призначення Дмитра Медведєва на посаду прем'єр-міністра країни, що сталося після нещодавнього обрання Володимира Путіна президентом РФ.