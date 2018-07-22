Опубліковано перший трейлер фільму "Аквамен" з Джейсоном Момоа: відео

Американський супергеройський фільм "Аквамен" від DC Comics і Warner Brothers опублікував свій перший грандіозний трейлер, який лише за добу переглянуло більше 9 мільйонів користувачів YouTube.

Довгоочікуваний відеотрейлер "Аквамену", головну роль якого виконує зірка Голлівуду Джейсон Момоа, з'явився у YouTube вчора, 21 липня, і був приурочений до виставки Comic Con. Раніше зірка фільму зіграв у таких знаменитих стрічках як "Ліга справедливості" та "Гра престолів".

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Home is calling. #Aquaman – in theaters December 21. Watch the new trailer this Saturday. pic.twitter.com/ZTvO6qTxap — Aquaman Movie (@aquamanmovie) 16 липня 2018 р.

У трейлері розповідається про історію маленького хлопчика Артура Каррі (Джейсон Момоа), сина працівника маяка Тома Каррі (Темуера Моррісон) і жінки по імені Атланна (Ніколь Кідман). З дитинства у нього проявляються неймовірні здібності, а також можливість дихати під водою і розмовляти з рибами. Перед смертю матір супергероя зізнається, що колись вона була королевою Атлантиди, яка перебувала у вигнанні, і пообіцяла, що одного разу Артур стане правителем семи морів, що й у підсумку і сталось після допомоги батька.

У фільмі також з'явиться голлівудська серцеїдка Ембер Хьорд, а також такі актори як Віллем Дефо, Дольф Лундгрен і Патрік Вілсон.

Аквамен: дивитись відео трейлеру онлайн

Режисером фільму на основі коміксів видавництва DC Comics став Джеймс Ван, а сценаристом – Вілл Білл. Світова прем’єра супергеройського фільму про повелителя морів відбудеться 21 грудня 2018 року.