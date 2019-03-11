Опубліковано рейтинг експорту зброї: яке місце посіла Україна

Україна посіла 12 місце у рейтингу з-поміж 25 найбільших країн-експортерів зброї у світі за період 2014-2018 років.

Відповідні дані опублікував Стокгольмський міжнародний інститут досліджень проблем миру.

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У порівнянні з 2009-2013 роками Україна зменшила експорт озброєнь на 47%. Однак імпорт зброї у 2014-2018 роках продовжував залишатися на досить низькому рівні.

Серед основних клієнтів України щодо постачання зброї, окрім Таїланду і Китаю, є й Росія. Проте, до 2014 року через анексію Криму торговим відносинам РФ з Україною та низкою інших європейських країн було покладено край.

У 2009-2013 роках Україна була найбільшим постачальником зброї на південь від Сахари. Втім, експорт в регіон впав на 79% між 2009-2013 і 2014-2018 роками.

До першої п'ятірки найбільших експортерів у 2014-2018 роках увійшли США, Росія, Франція, Німеччина і Китай. Вони експортували разом 75% загального обсягу озброєнь. Серед імпортерів зброї лідером стала Саудівська Аравія.