Опубліковано список найдорожчих гравців УПЛ: Тайсон більше не на першому місці

Авторитетний портал Transfermarkt під кінець 2018 року оновив список найдорожчих гравців українського чемпіонату. Тут відбулася зміна.

До цього найдорожчим гравцем був півзахисник "Шахтаря" Тайсон. Однак у 2018 він уступив лідерство своєму партнеру – захиснику Ісмаїлі. Його ціна склала 18 мільйонів євро. Тайсон же коштує 13 мільйонів євро. Топ-3 замикає ще один гравець "гірників" Марлос – 11 мільйонів євро. На четвертій позиції теж гравець донецького клубу – Тарас Степаненко. Його ціна – 10 мільйонів євро. Стільки ж коштує найдорожчий "динамівець" – Віктор Циганков.

Загалом перші 35 позиції зайняли гравці "Шахтаря" та "Динамо". Найдорожчі футболісти не з цих двох клубів – це Хорхе Карраскаль та Мар’ян Швед з "Карпат" – по 2 мільйони євро.

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Варто зазначити, що загальна вартість гравців УПЛ склала 298 мільйонів євро.

Найбільше ж серед гравців подорожчав теж Ісмаїлі – з 11 до 18 мільйонів євро. На другій позиції – нападник "Динамо" Владислав Супряга. До цього він коштував 300 тисяч євро, а тепер – 4,5 мільйона євро.