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      Опубліковано список найдорожчих гравців УПЛ: Тайсон більше не на першому місці

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      Найдорожчий гравець УПЛ – захисник "Шахтаря" Ісмаїлі
      Найдорожчий гравець УПЛ – захисник "Шахтаря" Ісмаїлі / ФК "Шахтар"

      Авторитетний портал Transfermarkt під кінець 2018 року оновив список найдорожчих гравців українського чемпіонату. Тут відбулася зміна.

      До цього найдорожчим гравцем був півзахисник "Шахтаря" Тайсон. Однак у 2018 він уступив лідерство своєму партнеру – захиснику Ісмаїлі. Його ціна склала 18 мільйонів євро. Тайсон же коштує 13 мільйонів євро. Топ-3 замикає ще один гравець "гірників" Марлос – 11 мільйонів євро. На четвертій позиції теж гравець донецького клубу – Тарас Степаненко. Його ціна – 10 мільйонів євро. Стільки ж коштує найдорожчий "динамівець" – Віктор Циганков.

      Загалом перші 35 позиції зайняли гравці "Шахтаря" та "Динамо". Найдорожчі футболісти не з цих двох клубів – це Хорхе Карраскаль та Мар’ян Швед з "Карпат" – по 2 мільйони євро.

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      Варто зазначити, що загальна вартість гравців УПЛ склала 298 мільйонів євро.

      Найбільше ж серед гравців подорожчав теж Ісмаїлі – з 11 до 18 мільйонів євро. На другій позиції – нападник "Динамо" Владислав Супряга. До цього він коштував 300 тисяч євро, а тепер – 4,5 мільйона євро.

      Теги: Футбол Спорт Шахтар Динамо УПЛ
      Джерело: 24 Канал
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