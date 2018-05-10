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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Опубліковано відео карколомної аварії російського гонщика на перегонах у Бельгії

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Аварія на перегонах у Бельгії
Аварія на перегонах у Бельгії

На першому етапі чемпіонату FIA WEC у Бельгії одразу дві машини BR1 категорії LMP1 потрапили у аварії практично на одному і тому ж місці – Eau Rouge на трасі у Спа.

Спочатку свій автомобіль під час кваліфікації розбив П’єтро Фіттіпальді на BR1 команди DragonSpeed. Гонщик зламав обидві ноги та вибув на невизначений час. А вже під час перегонів у аварію попав російський гонщик Матевос Ісаакян з російської команди SMP Racing. Це сталося за годину до фінішу шестигодинних перегонів, коли росіянин боровся за третє місце.

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При цьому аварія не потрапила у трансляцію. Однак її зняв один з фанатів. Не відео видно, що автомобіль різко підлетів на трасі, і перед приземлення здійснив декілька кульбітів, перед тим, як вдаритися у бар’єри.

Відео аварії російського гонщика на перегонах у Бельгії

Можливою причиною аварії росіянина вважають перехресні повітряні потоки. Однак після оприлюднення цього відео аварію Ісаакяна та Фіттіпальді об’єднали. І тепер серед можливих причин аварії також розглядають технічні дефекти у конструкції автомобілів.

Варто додати, що Матевос Ісаакян не отримав значних травм внаслідок аварії.

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Теги: Аварії та ДТП Новини спорту Бельгія Перегони
Джерело: 24 Канал
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