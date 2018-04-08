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Опубліковано відео зіткнення танкера з історичним будинком у Стамбулі з середини будівлі

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У Босфорському проливі у суботу, 7 квітня, танкер протаранив історичну будівлю XVIII століття. Один з очевидців події перебував всередині неї в момент аварії.

Нагадаємо, танкер Vitaspirit під прапором Мальти слідував з Єгипту в Україну. Під час проходження під мостом Ахмеда Фатіха, команда танкера через несправність рульового управління (за іншою версією – відмову двигуна) втратила над кораблем контроль, і він влетів у прибережну будівлю.

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Щодо самої будівлі, то це особняк XVIII століття, у якому зараз проводять урочисті заходи. В момент аварії персонал закладу якраз готувався до однієї з таких подій. Коли танкер направився в сторону будівлі, вони терміново покинули приміщення. На щастя, ніхто не постраждав

Після аварії, на деякий час рух через протоку був перекритий, поки танкер не відбуксирували.

Теги: Водний транспорт Новини Туреччини
Джерело: 24 Канал
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