Опублікували фото Савченко після майже місяця голодування

Журналісти опублікували фото політика Надія Савченко, яка 17 квітня пройшла процедуру судово-психологічної експертизи з використаннямполіграфа.

Про це повідомляє УП.

Раніше, 13 квітня, допит Савченко на поліграфі був зупинений через її погане самопочуття. Тоді ж арештована погодилася тимчасово перервати голодування і поїсти, щоб пройти процедуру.

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Після проходження поліграфа Савченко голодування відновила. Усього ж вона не їсть з 23 березня. За словами її рідних, за цей час вона втратила 15 кілограмів.

Раціон Савченко, як зазначали її матір і сестра, складається з води та сигарет.

Надія Савченко після майже місяця голодування

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією так званою "ДНР" та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.



Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства Порошенка, Турчинова, Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.