Опублікували відео з місця вбивства журналіста Аркадія Бабченка

У мережі опублікували кадри з Микільсько-Слобідської вулиці у Києві, де 29 травня був вбитий російський журналіст Аркадій Бабченко.

Зокрема, на кадрах опублікованих УП видно, як поліція та криміналісти перевіряли сміттєпровід у під'їзді будинку, де вбили Бабченка.

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Пізно вночі дружина Бабченка покинула квартиру, де сталось убивство.

Нагадаємо, ввечері 29 травня у Києві невідомі стріляли в спину російського журналіста Аркадія Бабченка. Відбулося це в його будинку. Від отриманих поранень журналіст помер у "швидкій". Слід зазначити, що у лютому 2017 року журналіст виїхав з Росії через переслідування.

Хто такий Аркадій Бабченко?

Це популярний опозиційний російський журналіст. У лютому 2017 року виїхав з Росії через переслідування. Спочатку переїхав в Прагу і пізніше – в Україну.

Бабченка вважають одним з засновників сучасної військової прози. Він одним з перших описав сучасні російські війни в художньому стилі. Його книги перекладено 16-ма мовами і видано в 22 країнах світу.