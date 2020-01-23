Опустилися на рівень 2017 року: яке місце посіла Україна у рейтингу сприйняття корупції

Україна у 2019 році у рейтингу корупції у світі дещо здала позиції. Зі 180 країн ми посіли 126 місце з результатом у 30 балів зі 100 можливих. Цей показник на два бали нижчий за результат 2018 року.

Поруч з Україною у рейтингу опинилися Киргизстан, Азербайджан та Джибуті. Про це мовиться у дослідженні Індексу сприйняття корупції-2019.

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Серед сусідів України лідирує Польща (58 балів, 41 місце) та Словаччина (50 балів, 59 місце). А от Румунія, Угорщина і Молдова також втратили 3, 2 та 1 бал відповідно.



Результати Індексу сприйняття корупції-2019 / Фото: Transparency International

А от лідери залишаються практично незмінними. Першу сходинку посіла Нова Зеландія та Данія. А пасуть задніх країни, у яких вже тривалий час нестабільна політична ситуація, військові конфлікти, а також там, де уряди частково контролюють територію країни – Сомалі, Південний Судан і Сирія.



Рейтинг корупції у світі за 2019 рік / Фото: Transparency International

Також у матеріалі Transparency International надані декілька рекомендацій, які допоможуть знизити рівень корупції в Україні: