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      Опустилися на рівень 2017 року: яке місце посіла Україна у рейтингу сприйняття корупції

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      Яке місце посіла Україна у рейтингу сприйняття корупції / unsplash.com

      Україна у 2019 році у рейтингу корупції у світі дещо здала позиції. Зі 180 країн ми посіли 126 місце з результатом у 30 балів зі 100 можливих. Цей показник на два бали нижчий за результат 2018 року.

      Поруч з Україною у рейтингу опинилися Киргизстан, Азербайджан та Джибуті. Про це мовиться у дослідженні Індексу сприйняття корупції-2019.

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      Серед сусідів України лідирує Польща (58 балів, 41 місце) та Словаччина (50 балів, 59 місце). А от Румунія, Угорщина і Молдова також втратили 3, 2 та 1 бал відповідно. 


      Результати Індексу сприйняття корупції-2019 / Фото: Transparency International

      А от лідери залишаються практично незмінними. Першу сходинку посіла Нова Зеландія та Данія. А пасуть задніх країни, у яких вже тривалий час нестабільна політична ситуація, військові конфлікти, а також там, де уряди частково контролюють територію країни – Сомалі, Південний Судан і Сирія.


      Рейтинг корупції у світі за 2019 рік / Фото: Transparency International

      Також у матеріалі Transparency International надані декілька рекомендацій, які допоможуть знизити рівень корупції в Україні:

      • Формування незалежної та професійної судової влади.
      • Забезпечення незалежності та спроможності органів антикорупційної сфери. 
      • Позбавлення СБУ повноважень у сфері протидії економічним і корупційним злочинам.
      • Підвищення ефективності систем запобігання політичної корупції. 
      • Запуск відкритого та підзвітного процесу приватизації державного майна.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Корупція Словаччина Угорщина дослідження Румунія Данія Молдова Сомалі Нова Зеландія Судан Киргизстан
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