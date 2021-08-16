Про це в ефірі 24 каналу сказав політолог Ігор Петренко. Він переконаний, що заяви ОПЗЖ – нісенітниця розгубленої політичної партії.

Актуально Навряд чи мовиться про політичне вбивство, – політолог про загибель мера Кривого Рогу

Про що заявили у ОПЗЖ

За словами політолога, жодних підстав говорити про вбивство немає. Відтак усі їхні заяви є інструментом електоральної боротьби.

ОПЗЖ губить свій електорат і намагається використати ситуацію для політичного піару,
– наголосив Петренко.

Політолог додав, що Павлов мав номінальний стосунок до ОПЗЖ. Так часто роблять на місцевих виборах, щоб заробити підтримку електорату. Однак мер Кривого Рогу переміг не завдяки цій політсилі, а протекції Юрія Вілкула.

Петренко прокоментував заяви ОПЗЖ щодо вбивства Павлова: дивіться відео

Смерть мера Кривого Рогу: що відомо

  • Тіло Костянтина Павлова виявили на порозі власного дому у Дніпропетровській області 15 серпня. Біля нього був карабін.
  • Поліцейські мають щонайменше 3 версії смерті мера Кривого Рогу: самогубство, вбивство і необережне поводження зі зброєю. Не виключають і доведення до самогубства.
  • Експерти з політики одностайні у тому, що заяви про політичне переслідування Павлова – лише спроба піару.
  • Усе, що відомо про Костянтина Павлова, читайте за посиланням.