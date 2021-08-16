ОПЗЖ губить свій електорат, – політолог про заяви щодо вбивства Павлова
Джерело:24 канал
У партії "Опозиційна платформа – За життя" назвали загибель мера Кривого Рогу Костянтина Павлова вбивством. Однак це може бути спробою політсили пропіаритися.
Про це в ефірі 24 каналу сказав політолог Ігор Петренко. Він переконаний, що заяви ОПЗЖ – нісенітниця розгубленої політичної партії.
Актуально Навряд чи мовиться про політичне вбивство, – політолог про загибель мера Кривого Рогу
Про що заявили у ОПЗЖ
За словами політолога, жодних підстав говорити про вбивство немає. Відтак усі їхні заяви є інструментом електоральної боротьби.
ОПЗЖ губить свій електорат і намагається використати ситуацію для політичного піару,
– наголосив Петренко.
Політолог додав, що Павлов мав номінальний стосунок до ОПЗЖ. Так часто роблять на місцевих виборах, щоб заробити підтримку електорату. Однак мер Кривого Рогу переміг не завдяки цій політсилі, а протекції Юрія Вілкула.
Петренко прокоментував заяви ОПЗЖ щодо вбивства Павлова: дивіться відео
Смерть мера Кривого Рогу: що відомо
- Тіло Костянтина Павлова виявили на порозі власного дому у Дніпропетровській області 15 серпня. Біля нього був карабін.
- Поліцейські мають щонайменше 3 версії смерті мера Кривого Рогу: самогубство, вбивство і необережне поводження зі зброєю. Не виключають і доведення до самогубства.
- Експерти з політики одностайні у тому, що заяви про політичне переслідування Павлова – лише спроба піару.
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