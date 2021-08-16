ОПЗЖ губить свій електорат, – політолог про заяви щодо вбивства Павлова

У партії "Опозиційна платформа – За життя" назвали загибель мера Кривого Рогу Костянтина Павлова вбивством. Однак це може бути спробою політсили пропіаритися.

Про це в ефірі 24 каналу сказав політолог Ігор Петренко. Він переконаний, що заяви ОПЗЖ – нісенітниця розгубленої політичної партії.

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За словами політолога, жодних підстав говорити про вбивство немає. Відтак усі їхні заяви є інструментом електоральної боротьби.

ОПЗЖ губить свій електорат і намагається використати ситуацію для політичного піару,

– наголосив Петренко.

Керівник ОПЗЖ Вадим Рабінович заявив , що мера Кривого Рогу Костянтина Павлова вбили на порозі дому. Політик наполягає на версії з убивством та вимагає від поліції розслідувати справу.

Політолог додав, що Павлов мав номінальний стосунок до ОПЗЖ. Так часто роблять на місцевих виборах, щоб заробити підтримку електорату. Однак мер Кривого Рогу переміг не завдяки цій політсилі, а протекції Юрія Вілкула.

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