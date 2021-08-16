ОПЗЖ хоче повісити політичні ярлики для рейтингу, – Лещенко про смерть Павлова

Правоохоронці знайшли тіло мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Наразі з'ясовують обставини загибелі. Однак колеги з ОПЗЖ вже намагаються розвісити політичні ярлики.

Таку думку висловив в ефірі 24 каналу журналіст та екснардеп Сергій Лещенко. Його найбільше зараз обурює комунікація "Опозиційної платформи – За життя".

До теми Загибель мера Кривого Рогу Павлова: що про нього відомо

"ОПЗЖ намагається в каламутній воді одразу повісити політичні ярлики, щоб заробити рейтинги. Звичайно, це підняло хвилю нерозуміння та обурення в електорату, які ОПЗЖ намагається від себе підім'яти", – сказав Лещенко.

Журналіст запевнив, що представники політсили намагаються одразу доводити, що це політичне вбивство, хоча жодних доказів, аби так вважати, наразі немає.

Ми бачимо ці відеокадри. Там чітко видно, що Павлов перебуває сам зі зброєю в руках,

– зауважив Лещенко.

Мовиться про відео, яке публікували у різних телеграм-каналах. На ньому видно останні хвилини життя мера Павлова. Відео можна переглянути тут

Лещенко запевнив, що риторикою про начебто вбивство з першої секунди зайнялися Вадим Рабінович, Ілля Кива та інші представники Медведчука.

Лещенко: Перетворюють трагедію на дешевий спектакль

За його словами, замість того, аби вимагати чесного розслідування, колеги Павлова займаються неприйнятним.

Вони намагаються політично це перетворити на дешевий спектакль. У такий спосіб вони перетворюють трагедію в абсурд, щоб заробити собі рейтинги,

– сказав Лещенко.

"У них така логіка: "Павлова вже не шкода, він мертвий, нічого не скаже. Однак ми на цьому 1 – 2%, можливо, собі додамо", – додав журналіст.

Сам Лещенко не припускає, що Павлова могли вбити. Він пояснив, що останні кілька місяців довкола мера не було ніяких скандалів, через які він міг би бути у небезпеці.

Лещенко про смерть мера Кривого Рогу Павлова: дивіться відео

Смерть мера Кривого Рогу: головне