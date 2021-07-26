ОПЗЖ не виганятиме заступника голови Харківської облради, якого зловили на хабарі

У "Опозиційній платформі – За життя" прокоментували затримання Андрія Малиша. Проросійська політсила не має наміру виганяти заступника голови Харківської облради, якого зловили на хабарі.

Питання про виключення Малиша з фракції не розглядатимуть доти, поки в суді не доведуть його провину. Це заявив голова фракції у Харківській облраді Сергій Гладкоскок.

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За його словами, жодна особа не може бути визнаною винною, поки немає відповідного рішення суду.

Коли рішення набере законної сили, тоді ми можемо розв'язати питання щодо винуватості особи або перебування його у фракції,

– наголосив Гладкоскок.

Він наголосив, що офіційної інформації, яку б можна було винести на розгляд фракції, наразі немає.

"Зі ЗМІ я почув, що є запобіжний захід – тримання під вартою, є застава. Наразі розв'язують питання щодо перебування його (Малиша – 24 канал) в СІЗО", – додав очільника фракції.

Чи вплине відсутність Малиша на роботу облради

Як відзначив Гладкоскок, окрім Малиша, є ще 3 особи. Згідно з розподілом обов'язків, який підписав голова облради, якщо один заступник буде відсутнім, то його обов'язки виконуватиме інший.

"Голова облради ухвалить рішення щодо виконання його обов'язків іншим заступником", – відзначив очільник фракції.

Затримання Андрія Малиша: що відомо

Заступника голови Харківської облради Андрія Малиша разом зі спільником-адвокатом викрили на хабарі у понад мільйон гривень.

Гроші частинами нібито передавали для того, аби очільник комунального підприємства залишився на своїй посаді.

Малиша відправили під варту з альтернативою внесення застави в розмірі 4,75 мільйона гривень.

За інформацією ЗМІ, у справі фігурує голова облради Артур Товмасян. Водночас він заявляє, що не причетний до справи про хабар свого заступника.

. Андрія Малиша 25 жовтня 2020 року обрали депутатом Харківської облради VIII скликання на місцевих виборах. За словами Гладкоскока, Малиш відповідає за комунальне господарство, питання землі та агропромисловості.