Фото з урочистого відкриття пам'ятника опублікував депутат від ОПЗЖ Харківської міськради Андрій Лесик.

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Знак встановили недалеко від кордону Росії та України. На думку представників ОПЗЖ, країни роз'єднала не війна і не вбивча політика Кремля, а "сучасна політика". Лесик заявив, що українці та росіяни нібито мають одні цінності. На його думку, це – мир.

Щоправда, Лесик забув, що розуміння миру в українців та росіян абсолютно різне. Українці прагнуть повернути всі окуповані Росією території та бути незалежними. А "брати" росіяни не можуть зупинити свої імперські амбіції та хочуть розширити свою територію шляхом окупації земель інших держав. Це ми зараз бачимо в українському Криму та на окупованому Донбасі.

Між нашими народами існує державний кордон, але кордонів між людьми не існує. У нас одні й ті ж цінності: ми всі хочемо миру, зміцнення економічних зв'язків і процвітання наших народів,

– наголосив Лесик.

Відкриття пам'ятника та покладання квітів / Фото Андрія Лесика

Пам'ятник не простояв і годину

Як розповів журналіст Олександр Рудоманов, цього разу пам'ятний знак не простояв і годину. Його розбили небайдужі громадяни через годину після повідомлення про його встановлення.

Година! Рівно стільки пройшло від повідомлення про відновлення до демонтажу пам'ятника "дружбі українського і російського народу" під Харковом. Оперативно. Харківська патріотична громада побила рекорд,

– написав у фейсбуці голова ГО "Світанок" Вадим Поздняков.

Цікаво, що минулого разу табличку знесли за добу.