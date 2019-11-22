ОПЗЖ втрачає своїх прихильників на Харківщині
Після призначення Райніна депутати від ОПЗЖ пишуть заяви на вихід їх партії.
Після того, як ексглава Адміністрації Президента Петра Порошенка очолив Харківський регіональний офіс політичної сили "Опозиційна платформа – За життя", партія почала втрачати прихильників. Про це повідомляє місцевий сайт Місто Х.
За даними ЗМІ, Ігор Райнін на цій посаді з'явився три місяці тому, проте офіційно так і не був представлений.
"Каюсь, що не від тієї партії я балотувався в нардепи (ред. – йшов по виборчому округу № 180) на минулих виборах. Але хто б міг подумати ?! Хай вибачать мене виборці, – написав у мережі Facebook член партії ОПЗЖ, колишній суддя Харківського апеляційного суду Володимир Плетньов. – Ігор Райнін – глава Харківської ОПЗЖ! Це вже, – як зараз модно говорити, – зашквар цілковитий! Я направляю до центрального офісу партії заяву про виключення мене з її рядів".
Більш жорстко про нове призначення на своїй сторінці у фейсбуці висловився інший член партії – Степан Сотников.
"Прийняв рішення про вихід зі своєї партійної організації. Заяву зареєстрував. На питання чому, відповів – я з пі**расами в одній партії не перебуваю", – написав він у себе на сторінці, коментуючи призначення Райніна.
В одному з коментарів до посту свого соратника Володимира Плетньова він уточнив чому. "Цей га*ндон повинен на кічі сидіти. Віктор Володимирович (Медведчук – ред) – вам би простіше було розпустити харківський осередок, ніж зрадника в наші партійні лави прилаштувати", – зазначив Сотников.
Відзначимо, що на сьогоднішній день Ігор Райнін є депутатом Харківської обласної ради. Туди він обирався від партії БПП "Солідарність".