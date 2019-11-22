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      ОПЗЖ втрачає своїх прихильників на Харківщині

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      Ігор Райнін / kharkiv.solydarnist.org

      Після призначення Райніна депутати від ОПЗЖ пишуть заяви на вихід їх партії.

      Після того, як ексглава Адміністрації Президента Петра Порошенка очолив Харківський регіональний офіс політичної сили "Опозиційна платформа – За життя", партія почала втрачати прихильників. Про це повідомляє місцевий сайт Місто Х.

      За даними ЗМІ, Ігор Райнін на цій посаді з'явився три місяці тому, проте офіційно так і не був представлений.

      "Каюсь, що не від тієї партії я балотувався в нардепи (ред. – йшов по виборчому округу № 180) на минулих виборах. Але хто б міг подумати ?! Хай вибачать мене виборці, – написав у мережі Facebook член партії ОПЗЖ, колишній суддя Харківського апеляційного суду Володимир Плетньов. – Ігор Райнін – глава Харківської ОПЗЖ! Це вже, – як зараз модно говорити, – зашквар цілковитий! Я направляю до центрального офісу партії заяву про виключення мене з її рядів".

      Більш жорстко про нове призначення на своїй сторінці у фейсбуці висловився інший член партії – Степан Сотников.

      "Прийняв рішення про вихід зі своєї партійної організації. Заяву зареєстрував. На питання чому, відповів – я з пі**расами в одній партії не перебуваю", – написав він у себе на сторінці, коментуючи призначення Райніна.

      В одному з коментарів до посту свого соратника Володимира Плетньова він уточнив чому. "Цей га*ндон повинен на кічі сидіти. Віктор Володимирович (Медведчук – ред) – вам би простіше було розпустити харківський осередок, ніж зрадника в наші партійні лави прилаштувати", – зазначив Сотников.

      Відзначимо, що на сьогоднішній день Ігор Райнін є депутатом Харківської обласної ради. Туди він обирався від партії БПП "Солідарність".

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      Теги: Новини політики Опозиційна платформа – За життя Ігор Райнін Новини Харкова
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