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Оральні контрацептиви покращують пам'ять у жінок, – вчені

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Оральні контрацептиви покращують пам'ять
Оральні контрацептиви покращують пам'ять / theconversation.com

Вчені встановили, що деякі види протизаплідних таблеток для жінок можуть покращити пам'ять, а інші – спровокувати депресію.

За статистикою, понад 100 мільйонів жінок використовують оральні контрацептиви, пише The Conversation.

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Вони змогли відокремити секс заради задоволень від сексу заради продовження роду, що підвищило рівень задоволення від життя.

У таких таблеток є й побічні ефекти. Зазвичай увага загострюється на фізіологічних побічних ефектах, проте однією з причин, чому жінка відмовлятися вживати протизаплідні таблетки, є психологічна.

За статистикою, на депресію страждає 25% жінок. Проте вони не знають, що такі контрацептиви збільшують ризик розвитку захворювання. Особливо небезпечні таблетки, які містять велику кількість прогестерону і меншу кількість естрогенів.

Комбіновані контрацептиви з декількома гормонами мають й позитивний ефект. Вони покращують вербальну пам'ять – словниковий запас та мовні навички. Добре впливають на просторове орієнтування таблетки, які містять прогестерон, структурно найбільше схожі на естроген.

Проте, перш, ніж почати вживати протизаплідні таблетки, варто проконсультуватися з фахівцем.

До слова, медики переконують, що носіння спідньої білизни може нашкодити здоров’ю. Все через рясне потіння і зростання бактерій у ній.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Психологія Ліки Секс Лікування
Джерело: 24 Канал
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