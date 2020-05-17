Оренда житла: за скільки можна винайняти квартиру в Києві і регіонах

Вартість оренди квартир лише за останній місяць знизилася до 30% в кількох містах України, у тому числі у Києві.

Орендодавці через вимушені заходи у зв'язку з епідемією коронавірусу йдуть назустріч квартиронаймачам, щоб зберігати прибутковість і оплачувати комунальні послуги, заявив президент Асоціації фахівців з нерухомості України Юрій Піта в блозі на Ліга.Бізнес.

Важливо Що відбувається на ринку вторинної нерухомості Києва

У Києві можна винайняти непогану квартиру одно- або двокімнатну за 5-6 тисяч гривень.

Карантин суттєво вплинув на ринок нерухомості / Фото 24 канал

Що з цінами у регіонах

У Дніпрі ціни на орендоване житло "просіли" на 20-30% за останній місяць, а у Львові – на 15-30%.

У Харкові вартість оренди нерухомості також впали на 20-25%, у Вінниці – до 30%.

У зв'язку з кризою близько 25% від загального числа подобових квартир тепер здаються в довгострокову оренду, зазначив Піта.

Яке житло винаймають

В Україні зріс попит на оренду приватних будинків – люди втомилися сидіти у квартирах. Від початку карантину лише у Києві і області зафіксовано 50-60% зростання на винаймання заміської нерухомості.

За словами експерта, подібна ситуація спостерігається і в регіонах. Так, у Вінниці оренда будинку обійдеться в одну тисячу доларів, а у Дніпрі – 1,5-3 тисячі доларів на місяць.